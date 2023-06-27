https://ria.ru/20230627/soveschanie-1880602952.html

В Китае стартует совещание новых лидеров Всемирного экономического форума

В Китае стартует совещание новых лидеров Всемирного экономического форума - РИА Новости, 27.06.2023

В Китае стартует совещание новых лидеров Всемирного экономического форума

Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", начинает работу во вторник в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T00:12

2023-06-27T00:12

2023-06-27T00:12

китай

тяньцзинь

барбадос

ли цян

нгози оконджо-ивеала

берге бренде

всемирная торговая организация (вто)

экономика

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Четырнадцатое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, также известное как "летний Давос", начинает работу во вторник в городе Тяньцзинь на севере Китая. Мероприятие пройдет с 27 по 29 июня под темой "Предпринимательство: движущая сила мировой экономики" и соберет на своей площадке более 1,5 тысячи участников из почти 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций. В рамках совещания планируется обсудить целый комплекс вопросов, в том числе восстановление экономического роста, Китай в глобальном контексте, энергетическую трансформацию, охрану природы и борьбу с изменением климата, тенденции потребления в постпандемийную эпоху и внедрение инноваций. Ожидается, что в рамках форума будут выдвинуты более 25 различных инициатив. В рамках форума пройдут порядка 150 мероприятий, включая диалог предпринимателей и разнообразные подфорумы. С речью на форуме выступят премьер Госсовета КНР Ли Цян, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике Миранда, министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим. Участие в работе форума также примут председатель Standard Bank Group Нонкулеко Ньембези, основатель африканской компании Rainbow Minerals Патрис Моцепе, главный исполнительный директор компании Eurasian Resources Group Бенедикт Соботка, основатель и глава Contemporary Amperex Technology, одного из крупнейших поставщиков литий-ионных аккумуляторов, Робин Цзэн, председатель совета директоров государственной электросетевой корпорации Китая Синь Баоань, председатель правления, главный исполнительный директор Ant Group Эрик Цзин. Организаторы ожидают, что форум поспособствует активизации инновационной и предпринимательской деятельности в Азии и во всем мире, а также посодействует изучению возможных путей экономического восстановления и устойчивого развития.

https://ria.ru/20230622/briks-1879707513.html

https://ria.ru/20230603/vto-1875902583.html

китай

тяньцзинь

барбадос

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китай, тяньцзинь, барбадос, ли цян, нгози оконджо-ивеала, берге бренде, всемирная торговая организация (вто), экономика