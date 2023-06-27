https://ria.ru/20230627/sotsseti-1880626935.html

Аналитики выяснили отношение молодых россиян к самореализации

Аналитики выяснили отношение молодых россиян к самореализации - РИА Новости, 27.06.2023

Аналитики выяснили отношение молодых россиян к самореализации

Самореализация важна для 96% молодых людей в России, а каждый второй рассказывает о своих успехах в социальных сетях, выяснили аналитики VK Education и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:06

2023-06-27T09:06

2023-06-27T09:06

общество

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Самореализация важна для 96% молодых людей в России, а каждый второй рассказывает о своих успехах в социальных сетях, выяснили аналитики VK Education и Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход". "В рамках Дня молодëжи Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" и VK Education провели совместное исследование о самореализации и развитии молодëжи. Результаты опроса показали, что достижение успеха важно для подавляющего большинства молодëжи - 96%, а 89% прилагают активные усилия, чтобы реализовать себя в личной жизни и карьере. Половина опрошенных (48%) активно делятся своими успехами в соцсетях", - говорится в исследовании. В топ-5 основных критериев, определяющих успех, молодые люди включили финансовое благополучие (67%), карьерные достижения (60%), баланс между профессиональной и личной жизнью (55%), наличие высшего образования и высокий профессионализм (53%), а также пользу обществу от своей деятельности (51%). По мнению 80% респондентов, личный блог в социальных сетях помогает в самореализации. Так, 40% молодых людей отметили, что уже активно используют соцсети для продвижения себя, своих достижений или творчества. У 43% опрошенных есть опыт продвижения личного блога или сообщества, еще 25% планируют создать блог в будущем. При этом в 90% случаях молодая аудитория использует соцсети прежде всего для общения с друзьями и близкими, 68% - для учебы, работы и личного развития, а в 61% - для развлечения. "Сейчас много направлений развития молодёжи, и одним из лидеров остаётся самореализация. Она помогает студентам на пути формирования личности и укрепляет лидерский потенциал в образовании и начале карьерного пути. Итоги опроса показали, что молодёжи важно найти своё призвание. Благодаря таким опросам мы узнаём о стремлении и мотивации студентов развиваться и делаем всё, чтобы они могли успешно применить свои навыки и таланты", - отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Кристина Шенк. В опросе приняли участие более 6 300 респондентов: старшеклассники, выпускники школ, вузов и колледжей, а также студенты и начинающие специалисты.

https://ria.ru/20230601/putin-1875571788.html

https://ria.ru/20230624/molodezh-1879753580.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия