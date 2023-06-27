https://ria.ru/20230627/sotsset-1880783670.html

В России разработали социальную сеть для соотечественников

В России разработали социальную сеть для соотечественников - РИА Новости, 27.06.2023

В России разработали социальную сеть для соотечественников

Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом разработал социальную сеть для соотечественников, заявила во вторник представитель... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:38

2023-06-27T19:38

2023-06-27T19:38

мира тэрада

россия

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом разработал социальную сеть для соотечественников, заявила во вторник представитель организации Мира Тэрада. "Мы предлагаем создать справочник иностранных некоммерческих организаций и адвокатов, которые оказывают услуги русским соотечественникам и иностранным гражданам, которые как раз поддерживают идею русского мира. <…> Второе направление – это социальная сеть для соотечественников, которую мы разработали", – сказала она, выступая в Общественной палате РФ. По ее словам, социальная сеть станет информационной и просветительской платформой, объединяющей россиян по всему миру. "Она нацелена на взаимодействие соотечественников и жителей других стран, которые связывают себя с Россией", - добавила Тэрада. Она отметила, что благодаря такой соцсети соотечественники смогут обсудить вопросы правового характера. "Также система будет аккумулировать знание по правовой защите соотечественников", - сказала Тэрада.

https://ria.ru/20230315/uekhavshie-1858106139.html

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мира тэрада, россия