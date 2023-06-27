Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/soglashenie-1880604246.html
Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве
Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве - РИА Новости, 27.06.2023
Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, документ опубликован РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:51
2023-06-27T00:51
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента Белоруссии 31 мая, одобрен верхней - 14 июня. "Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в Москве 28 декабря 2022 года", - говорится в законе. Соглашение было подписано в Москве в конце декабря прошлого года в рамках реализации белорусско-российской союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка в Союзном государстве Белоруссии и России. Как поясняли ранее в белорусском парламенте, соглашением предусматривается предоставление двум государствам права выполнять перевозки между портами на внутренних водных путях обеих стран, каботажные перевозки, а также транзитные перевозки из портов Белоруссии и России в порты третьих стран. Также документ определяет условия допуска судов к плаванию по национальным внутренним водным путям, взаимное признание судовых документов, обмен информацией о квалификационных документах членов экипажей судов. Соглашением установлен запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях. Согласно соглашению, будет создана специальная смешанная комиссия, которая будет собираться по просьбе любой из сторон, для обеспечения эффективного выполнения соглашения и проведения консультаций.
https://ria.ru/20230626/porty-1880581214.html
https://ria.ru/20230626/valyuta-1880477462.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве

Лукашенко ратифицировал соглашение с Москвой о судоходстве по внутренним водным путям

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента Белоруссии 31 мая, одобрен верхней - 14 июня.
Морской порт в городе Астрахань - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол
Вчера, 20:42
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в Москве 28 декабря 2022 года", - говорится в законе.
Соглашение было подписано в Москве в конце декабря прошлого года в рамках реализации белорусско-российской союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка в Союзном государстве Белоруссии и России.
Как поясняли ранее в белорусском парламенте, соглашением предусматривается предоставление двум государствам права выполнять перевозки между портами на внутренних водных путях обеих стран, каботажные перевозки, а также транзитные перевозки из портов Белоруссии и России в порты третьих стран. Также документ определяет условия допуска судов к плаванию по национальным внутренним водным путям, взаимное признание судовых документов, обмен информацией о квалификационных документах членов экипажей судов. Соглашением установлен запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях.
Согласно соглашению, будет создана специальная смешанная комиссия, которая будет собираться по просьбе любой из сторон, для обеспечения эффективного выполнения соглашения и проведения консультаций.
Белорусские рубли - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Россия и Белоруссия не обсуждают вопрос единой валюты, заявил посол
Вчера, 14:53
 
БелоруссияРоссияМоскваАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала