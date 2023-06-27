https://ria.ru/20230627/soglashenie-1880604246.html

Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве

Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве - РИА Новости, 27.06.2023

Белоруссия ратифицировала договор с Россией о внутреннем судоходстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, документ опубликован РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T00:51

2023-06-27T00:51

2023-06-27T00:51

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента Белоруссии 31 мая, одобрен верхней - 14 июня. "Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в Москве 28 декабря 2022 года", - говорится в законе. Соглашение было подписано в Москве в конце декабря прошлого года в рамках реализации белорусско-российской союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка в Союзном государстве Белоруссии и России. Как поясняли ранее в белорусском парламенте, соглашением предусматривается предоставление двум государствам права выполнять перевозки между портами на внутренних водных путях обеих стран, каботажные перевозки, а также транзитные перевозки из портов Белоруссии и России в порты третьих стран. Также документ определяет условия допуска судов к плаванию по национальным внутренним водным путям, взаимное признание судовых документов, обмен информацией о квалификационных документах членов экипажей судов. Соглашением установлен запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях. Согласно соглашению, будет создана специальная смешанная комиссия, которая будет собираться по просьбе любой из сторон, для обеспечения эффективного выполнения соглашения и проведения консультаций.

https://ria.ru/20230626/porty-1880581214.html

https://ria.ru/20230626/valyuta-1880477462.html

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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко