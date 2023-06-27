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Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней - РИА Новости, 27.06.2023
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09:07 27.06.2023 (обновлено: 10:50 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/sochi-1880627086.html
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней - РИА Новости, 27.06.2023
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней
Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируется до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:07
2023-06-27T10:50
сочи
россия
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СОЧИ, 27 июн - РИА Новости. Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируется до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в пресс-службе администрации города. В понедельник в мэрии предупреждали о сильных дождях с грозами. "В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 27 июня 2023 года в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - сказали в ведомстве. Оперативный штаб и городские службы продолжают работу в усиленном режиме, туристам и жителям города не рекомендуется отдыхать у воды, говорится в сообщении администрации курорта. Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, отдыхать у водоемов в период дождей небезопасно, горные реки непредсказуемы, уровень воды в них может подняться в считанные минуты. По сообщению корреспондента РИА Новости, в Центральном районе города в ночь на вторник прошли сильные дожди, однако выраженных подтоплений в городе пока не наблюдается, ливни прекратились. О том, что выпавшие осадки в Сочи прошли "без последствий", подтвердили агентству в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее оперштабом Кубани сообщалось, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, в результате которых река Мацеста вышла из берегов, разрушив инфраструктуру одноимённого района более чем на миллиард рублей. На ряде территорий Хостинского района, где река вышла из берегов, городскими властями был объявлен режим локальной ЧС.
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
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сочи, россия, краснодарский край, общество, новости - туризм
Сочи, Россия, Краснодарский край, Общество, Новости - Туризм
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней

Администрация Сочи предупредила о риске выхода рек из берегов и оползнях во время ливней

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на здание зимнего театра в Сочи
Вид на здание зимнего театра в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на здание зимнего театра в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 27 июн - РИА Новости. Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируется до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в пресс-службе администрации города.
В понедельник в мэрии предупреждали о сильных дождях с грозами.
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"В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 27 июня 2023 года в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - сказали в ведомстве.
Оперативный штаб и городские службы продолжают работу в усиленном режиме, туристам и жителям города не рекомендуется отдыхать у воды, говорится в сообщении администрации курорта.
Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, отдыхать у водоемов в период дождей небезопасно, горные реки непредсказуемы, уровень воды в них может подняться в считанные минуты.
По сообщению корреспондента РИА Новости, в Центральном районе города в ночь на вторник прошли сильные дожди, однако выраженных подтоплений в городе пока не наблюдается, ливни прекратились. О том, что выпавшие осадки в Сочи прошли "без последствий", подтвердили агентству в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее оперштабом Кубани сообщалось, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, в результате которых река Мацеста вышла из берегов, разрушив инфраструктуру одноимённого района более чем на миллиард рублей. На ряде территорий Хостинского района, где река вышла из берегов, городскими властями был объявлен режим локальной ЧС.
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