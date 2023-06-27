https://ria.ru/20230627/sochi-1880627086.html

Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней

Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней - РИА Новости, 27.06.2023

Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней

Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируется до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:07

2023-06-27T09:07

2023-06-27T10:50

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СОЧИ, 27 июн - РИА Новости. Резкий подъем уровня воды в реках Сочи может возникнуть на фоне сильных дождей, которые прогнозируется до окончания вторника, возможны оползни, сообщили в пресс-службе администрации города. В понедельник в мэрии предупреждали о сильных дождях с грозами. "В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 27 июня 2023 года в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков", - сказали в ведомстве. Оперативный штаб и городские службы продолжают работу в усиленном режиме, туристам и жителям города не рекомендуется отдыхать у воды, говорится в сообщении администрации курорта. Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, отдыхать у водоемов в период дождей небезопасно, горные реки непредсказуемы, уровень воды в них может подняться в считанные минуты. По сообщению корреспондента РИА Новости, в Центральном районе города в ночь на вторник прошли сильные дожди, однако выраженных подтоплений в городе пока не наблюдается, ливни прекратились. О том, что выпавшие осадки в Сочи прошли "без последствий", подтвердили агентству в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Ранее оперштабом Кубани сообщалось, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, в результате которых река Мацеста вышла из берегов, разрушив инфраструктуру одноимённого района более чем на миллиард рублей. На ряде территорий Хостинского района, где река вышла из берегов, городскими властями был объявлен режим локальной ЧС.

https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html

https://ria.ru/20230619/sochi-1879159283.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, россия, краснодарский край, общество, новости - туризм