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Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/snaypery-1880802988.html
Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР
Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2023
Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР
Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы специального назначения во время захвата опорного пункта противника на краснолиманском... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:39
2023-06-27T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
центральный военный округ
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы специального назначения во время захвата опорного пункта противника на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы. Кроме этого, военнослужащие предотвратили подход подкрепления противника. После выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации", — сообщили в оборонном ведомстве. Кроме того, в Минобороны отметили, что снайперы должны быть физически подготовлены, хорошо знать район выполнения задачи, уметь быстро принимать решение и владеть способами маскировки на различной местности. Снайпер с позывным Каир, добавил: "Под деревьями, кронами прячемся. Используем складки местности. Маскировка на местности, которая есть с использованием местных предметов она более эффективна. Ходим так, чтобы противник не заметил, потому что помимо наземного наблюдения противник использует дроны".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, центральный военный округ, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Центральный военный округ, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР

Снайперы ЦВО прикрыли спецназ и уничтожили противника на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы специального назначения во время захвата опорного пункта противника на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы. Кроме этого, военнослужащие предотвратили подход подкрепления противника. После выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в Минобороны отметили, что снайперы должны быть физически подготовлены, хорошо знать район выполнения задачи, уметь быстро принимать решение и владеть способами маскировки на различной местности.
Снайпер с позывным Каир, добавил: "Под деревьями, кронами прячемся. Используем складки местности. Маскировка на местности, которая есть с использованием местных предметов она более эффективна. Ходим так, чтобы противник не заметил, потому что помимо наземного наблюдения противник использует дроны".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦентральный военный округУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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