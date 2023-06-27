https://ria.ru/20230627/snaypery-1880802988.html

Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР

Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2023

Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы специального назначения во время захвата опорного пункта противника на краснолиманском... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:39

2023-06-27T23:39

2023-06-27T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

центральный военный округ

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы специального назначения во время захвата опорного пункта противника на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы. Кроме этого, военнослужащие предотвратили подход подкрепления противника. После выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации", — сообщили в оборонном ведомстве. Кроме того, в Минобороны отметили, что снайперы должны быть физически подготовлены, хорошо знать район выполнения задачи, уметь быстро принимать решение и владеть способами маскировки на различной местности. Снайпер с позывным Каир, добавил: "Под деревьями, кронами прячемся. Используем складки местности. Маскировка на местности, которая есть с использованием местных предметов она более эффективна. Ходим так, чтобы противник не заметил, потому что помимо наземного наблюдения противник использует дроны".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, центральный военный округ, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)