https://ria.ru/20230627/smi-1880681597.html

Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ

Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ - РИА Новости, 27.06.2023

Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с руководством российских СМИ, она пройдет в закрытом режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:42

2023-06-27T12:42

2023-06-27T12:55

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с руководством российских СМИ, она пройдет в закрытом режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что этот формат общения "достаточно отработанный", аналогичная встреча была месяц или чуть больше тому назад. "Но тогда был плотный график у президента, который, к сожалению, не позволил необходимое время уделить этой встрече. Осталось еще много вопросов у руководителей СМИ. Сегодня этот разговор продолжится", - добавил Песков.По его словам, на таких встречах "откровенный и насыщенный обмен мнениями проходит в закрытом режиме". "Так будет и на этот раз", - отметил представитель Кремля.

https://ria.ru/20230618/putin-1878989477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков