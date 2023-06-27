https://ria.ru/20230627/smi-1880681597.html
Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ
Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ - РИА Новости, 27.06.2023
Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с руководством российских СМИ, она пройдет в закрытом режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:42
2023-06-27T12:42
2023-06-27T12:55
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585081630_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_47afa15ab126a1fcb8cdc2cf0e2cfe4e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с руководством российских СМИ, она пройдет в закрытом режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что этот формат общения "достаточно отработанный", аналогичная встреча была месяц или чуть больше тому назад. "Но тогда был плотный график у президента, который, к сожалению, не позволил необходимое время уделить этой встрече. Осталось еще много вопросов у руководителей СМИ. Сегодня этот разговор продолжится", - добавил Песков.По его словам, на таких встречах "откровенный и насыщенный обмен мнениями проходит в закрытом режиме". "Так будет и на этот раз", - отметил представитель Кремля.
https://ria.ru/20230618/putin-1878989477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585081630_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_ca5f0501bebb47c33fbbe3bfaae593b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ
Песков анонсировал встречу Путина с руководителями российских СМИ в закрытом режиме
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с руководством российских СМИ, она пройдет в закрытом режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что этот формат общения "достаточно отработанный", аналогичная встреча была месяц или чуть больше тому назад. "Но тогда был плотный график у президента, который, к сожалению, не позволил необходимое время уделить этой встрече. Осталось еще много вопросов у руководителей СМИ. Сегодня этот разговор продолжится", - добавил Песков.
По его словам, на таких встречах "откровенный и насыщенный обмен мнениями проходит в закрытом режиме". "Так будет и на этот раз", - отметил представитель Кремля.
Путин отметил огромную работу СМИ, способствующими единству общества