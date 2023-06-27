https://ria.ru/20230627/siloviki-1880724548.html

Лукашенко заявил, что был готов перебросить бригаду силовиков в Россию

Лукашенко заявил, что был готов перебросить бригаду силовиков в Россию - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что был готов перебросить бригаду силовиков в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне действий ЧВК "Вагнер" в РФ целая бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:09

2023-06-27T15:09

2023-06-27T16:30

россия

белоруссия

александр лукашенко

в мире

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне действий ЧВК "Вагнер" в РФ целая бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию, если бы возникла необходимость в этом."Армия в течение полудня, все вооруженные силы… Не только армия, в том числе милиция, спецподразделения были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на вручении погон высшему офицерскому составу.Отрывок выступления президента опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880682570.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире, попытка вооруженного мятежа