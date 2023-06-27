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В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина - РИА Новости, 27.06.2023
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02:44 27.06.2023 (обновлено: 05:35 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/signal-1880608533.html
В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина
В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина - РИА Новости, 27.06.2023
В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина
Президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник вечером отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и любые... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:44
2023-06-27T05:35
владимир путин
евгений пригожин
дмитрий белик
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
белоруссия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник вечером отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и любые попытки мятежа обречены на провал, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее Путин в своем обращении отметил, что патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и позволило пресечь мятеж. Глава государства поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность. "Президент России отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине. Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, любые попытки госпереворота в России встречают отторжения среди населения и обречены на неудачу."Возможно, в Вашингтоне или Лондоне, или, может быть, в Киеве лелеют мечты о том, как они затеют в России внутреннюю революцию или мятеж, но люди не хотят свержения власти. Они законно избрали президента и считают его своим лидером. Сегодняшние российское общество демонстрирует четкую монолитность в том, что никакие революции для него неприемлемы", - подчеркнул депутат.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российской авиацией ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/pobeda-1880607753.html
https://ria.ru/20230626/vagner-1880589434.html
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владимир путин, евгений пригожин, дмитрий белик, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия, севастополь
Владимир Путин, Евгений Пригожин, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Белоруссия, Севастополь
В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина

Депутат Госдумы Белик: Путин в своем обращении в понедельник отправил Западу четкий сигнал

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник вечером отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и любые попытки мятежа обречены на провал, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Путин в своем обращении отметил, что патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и позволило пресечь мятеж. Глава государства поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность.
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"Президент России отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине. Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, любые попытки госпереворота в России встречают отторжения среди населения и обречены на неудачу.
"Возможно, в Вашингтоне или Лондоне, или, может быть, в Киеве лелеют мечты о том, как они затеют в России внутреннюю революцию или мятеж, но люди не хотят свержения власти. Они законно избрали президента и считают его своим лидером. Сегодняшние российское общество демонстрирует четкую монолитность в том, что никакие революции для него неприемлемы", - подчеркнул депутат.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российской авиацией ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Владимир ПутинЕвгений ПригожинДмитрий БеликГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБелоруссияСевастополь
 
 
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