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В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина

В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина - РИА Новости, 27.06.2023

В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина

Президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник вечером отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и любые... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T02:44

2023-06-27T02:44

2023-06-27T05:35

владимир путин

евгений пригожин

дмитрий белик

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник вечером отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и любые попытки мятежа обречены на провал, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее Путин в своем обращении отметил, что патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и позволило пресечь мятеж. Глава государства поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность. "Президент России отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине. Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, любые попытки госпереворота в России встречают отторжения среди населения и обречены на неудачу."Возможно, в Вашингтоне или Лондоне, или, может быть, в Киеве лелеют мечты о том, как они затеют в России внутреннюю революцию или мятеж, но люди не хотят свержения власти. Они законно избрали президента и считают его своим лидером. Сегодняшние российское общество демонстрирует четкую монолитность в том, что никакие революции для него неприемлемы", - подчеркнул депутат.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российской авиацией ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/pobeda-1880607753.html

https://ria.ru/20230626/vagner-1880589434.html

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владимир путин, евгений пригожин, дмитрий белик, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия, севастополь