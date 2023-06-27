В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина
Депутат Госдумы Белик: Путин в своем обращении в понедельник отправил Западу четкий сигнал
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении в понедельник вечером отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и любые попытки мятежа обречены на провал, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Путин в своем обращении отметил, что патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и позволило пресечь мятеж. Глава государства поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность.
"Президент России отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине. Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, любые попытки госпереворота в России встречают отторжения среди населения и обречены на неудачу.
"Возможно, в Вашингтоне или Лондоне, или, может быть, в Киеве лелеют мечты о том, как они затеют в России внутреннюю революцию или мятеж, но люди не хотят свержения власти. Они законно избрали президента и считают его своим лидером. Сегодняшние российское общество демонстрирует четкую монолитность в том, что никакие революции для него неприемлемы", - подчеркнул депутат.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российской авиацией ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.