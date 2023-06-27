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В Словакии депутата оштрафовали за драку с коллегой, пишут СМИ
В Словакии депутата оштрафовали за драку с коллегой, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2023
В Словакии депутата оштрафовали за драку с коллегой, пишут СМИ
Депутат словацкого парламента Романа Табак оштрафована на 30 евро за драку в ночном клубе со своей коллегой по парламенту, депутатом Яной Битто Циганиковой,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:36
2023-06-27T14:36
2023-06-27T14:40
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат словацкого парламента Романа Табак оштрафована на 30 евро за драку в ночном клубе со своей коллегой по парламенту, депутатом Яной Битто Циганиковой, сообщило во вторник издание aktuality.sk. Конфликт между Табак и Циганиковой произошел осенью 2022 года на концерте в одном из словацких баров. Их поведение было расценено как правонарушение. "Романа Табак нам подтвердила, что оштрафована на 30 евро. Циганикова говорит, что штраф ей не назначали, или, по крайней мере, она о нем не знает", - пишет словацкое издание aktuality.sk. По данным СМИ, о произошедшей стычке оба депутата рассказали сами. По словам Циганиковой, первой словесную агрессию проявила Табак, после чего стала тянуть ее за волосы и сильно ударила по голове. У Табак своя версия произошедшего, по ее словам, она действительно ударила коллегу по парламенту, но конфликт спровоцировала не она, а Циганикова, которая сорвала с нее кепку. Еще до драки в ночном клубе между Циганиковой и Табак произошла словесная перепалка в парламенте. Циганиковой 39 лет, в политике она с 2012 года, а в парламенте страны - с 2016 от партии "Свобода и справедливость". Табак 32 года, она бывшая теннисистка, в парламенте она с 2020 года. Девушка прошла туда с партией "Обычные люди", однако потом ушла из нее. Некоторое время она была с партией "Мы семья", однако покинула и ее, так как была против поставок МиГ-29 Украине. Сейчас Табак независимый депутат.
https://ria.ru/20230306/gruziya-1856068030.html
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
В Словакии депутата оштрафовали за драку с коллегой, пишут СМИ
Aktuality: в Словакии депутата Табак оштрафовали на 30 евро за драку с коллегой в баре
БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости.
Депутат словацкого парламента Романа Табак оштрафована на 30 евро за драку в ночном клубе со своей коллегой по парламенту, депутатом Яной Битто Циганиковой, сообщило во вторник издание aktuality.sk
.
Конфликт между Табак и Циганиковой произошел осенью 2022 года на концерте в одном из словацких баров. Их поведение было расценено как правонарушение.
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"Романа Табак нам подтвердила, что оштрафована на 30 евро. Циганикова говорит, что штраф ей не назначали, или, по крайней мере, она о нем не знает", - пишет словацкое издание aktuality.sk.
По данным СМИ, о произошедшей стычке оба депутата рассказали сами. По словам Циганиковой, первой словесную агрессию проявила Табак, после чего стала тянуть ее за волосы и сильно ударила по голове. У Табак своя версия произошедшего, по ее словам, она действительно ударила коллегу по парламенту, но конфликт спровоцировала не она, а Циганикова, которая сорвала с нее кепку. Еще до драки в ночном клубе между Циганиковой и Табак произошла словесная перепалка в парламенте.
Циганиковой 39 лет, в политике она с 2012 года, а в парламенте страны - с 2016 от партии "Свобода и справедливость".
Табак 32 года, она бывшая теннисистка, в парламенте она с 2020 года. Девушка прошла туда с партией "Обычные люди", однако потом ушла из нее. Некоторое время она была с партией "Мы семья", однако покинула и ее, так как была против поставок МиГ-29 Украине
. Сейчас Табак независимый депутат.
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