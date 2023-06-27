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Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 27.06.2023
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14:15 27.06.2023 (обновлено: 16:12 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/shtraf-1880707443.html
Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей
Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 27.06.2023
Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей
Компании Google выписали новый штраф за неуплату ранее назначенного, американский IT-гигант должен дополнительно заплатить в российский бюджет более четырех... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:15
2023-06-27T16:12
google
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Компании Google выписали новый штраф за неуплату ранее назначенного, американский IT-гигант должен дополнительно заплатить в российский бюджет более четырех миллиардов рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба."Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного", — говорится в релизе.В феврале 2022 года ФАС пришла к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента.Ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей.Google попыталась обжаловать решение, но арбитражная апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде.
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Наталья Макарова
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google, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей

Суд оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа еще на четыре миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Компании Google выписали новый штраф за неуплату ранее назначенного, американский IT-гигант должен дополнительно заплатить в российский бюджет более четырех миллиардов рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«
"Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного", — говорится в релизе.
В феврале 2022 года ФАС пришла к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента.
Ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей.
Google попыталась обжаловать решение, но арбитражная апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС.
На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей
11 мая, 11:16
 
GoogleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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