https://ria.ru/20230627/shtraf-1880707443.html

Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей

Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 27.06.2023

Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей

Компании Google выписали новый штраф за неуплату ранее назначенного, американский IT-гигант должен дополнительно заплатить в российский бюджет более четырех... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:15

2023-06-27T14:15

2023-06-27T16:12

google

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Компании Google выписали новый штраф за неуплату ранее назначенного, американский IT-гигант должен дополнительно заплатить в российский бюджет более четырех миллиардов рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба."Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного", — говорится в релизе.В феврале 2022 года ФАС пришла к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента.Ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей.Google попыталась обжаловать решение, но арбитражная апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде.

https://ria.ru/20230511/google-1870970990.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

google, федеральная антимонопольная служба (фас россии)