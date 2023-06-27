https://ria.ru/20230627/shor-1880676853.html

Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий

Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий - РИА Новости, 27.06.2023

Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий

Молдавский оппозиционер Илан Шор в своем телеграм-канале заявил о присоединении к его политическому блоку двух политических сил. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:22

2023-06-27T12:22

2023-06-27T12:22

молдавия

кишинев

илан шор

марина таубер

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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор в своем телеграм-канале заявил о присоединении к его политическому блоку двух политических сил. Ранее он заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" создает новое политическое формирование - блок "Ш.О.Р." "Речь идет о присоединении партий "Наши" и "Альтернативная сила спасения Молдовы". Все остальные политические силы, которые не согласны с неправомерными действиями власти и готовы бороться за верховенство закона, политический плюрализм, демократию, свободу, светлое и процветающее будущее Молдовы, приглашаются к скорейшему присоединению к блоку "ШОР", - заявил Шор в видеообращении. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, илан шор, марина таубер