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В Самарской области нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 27.06.2023
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13:56 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/shkolnik-1880702913.html
В Самарской области нашли живым пропавшего школьника
В Самарской области нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 27.06.2023
В Самарской области нашли живым пропавшего школьника
Тринадцатилетний мальчик, пропавший в Самарской области неделю назад, найден живым, сообщается в телеграм-канале регионального поискового отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:56
2023-06-27T13:56
происшествия
самарская область
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, пропавший в Самарской области неделю назад, найден живым, сообщается в телеграм-канале регионального поискового отряда "ЛизаАлерт". "Поиск завершен... найден, жив", - говорится в сообщении. Ранее главк МВД РФ по области сообщал, что 13-летний мальчик утром 20 июня ушел из дома в садоводческом товариществе "Авис-С" в массиве Новая Алексеевка Кинельского района, его местонахождение оставалось неизвестным. Полиция организовала поиски ребенка, помощь в его розыске оказывали представители отряда "ЛизаАлерт". Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мальчик ушел гулять и не вернулся, самостоятельно родители не смогли найти его, после чего обратились в полицию.
https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области нашли живым пропавшего школьника

В Самарской области нашли живым 13-летнего школьника, пропавшего неделю назад

© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, пропавший в Самарской области неделю назад, найден живым, сообщается в телеграм-канале регионального поискового отряда "ЛизаАлерт".
"Поиск завершен... найден, жив", - говорится в сообщении.
Ранее главк МВД РФ по области сообщал, что 13-летний мальчик утром 20 июня ушел из дома в садоводческом товариществе "Авис-С" в массиве Новая Алексеевка Кинельского района, его местонахождение оставалось неизвестным. Полиция организовала поиски ребенка, помощь в его розыске оказывали представители отряда "ЛизаАлерт". Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мальчик ушел гулять и не вернулся, самостоятельно родители не смогли найти его, после чего обратились в полицию.
Оказание помощи девушке, которая провела 18 дней в лесу в Бурятии. Кадр видео
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ПроисшествияСамарская область
 
 
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