https://ria.ru/20230627/shkolnik-1880702913.html

В Самарской области нашли живым пропавшего школьника

В Самарской области нашли живым пропавшего школьника - РИА Новости, 27.06.2023

В Самарской области нашли живым пропавшего школьника

Тринадцатилетний мальчик, пропавший в Самарской области неделю назад, найден живым, сообщается в телеграм-канале регионального поискового отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:56

2023-06-27T13:56

2023-06-27T13:56

происшествия

самарская область

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, пропавший в Самарской области неделю назад, найден живым, сообщается в телеграм-канале регионального поискового отряда "ЛизаАлерт". "Поиск завершен... найден, жив", - говорится в сообщении. Ранее главк МВД РФ по области сообщал, что 13-летний мальчик утром 20 июня ушел из дома в садоводческом товариществе "Авис-С" в массиве Новая Алексеевка Кинельского района, его местонахождение оставалось неизвестным. Полиция организовала поиски ребенка, помощь в его розыске оказывали представители отряда "ЛизаАлерт". Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мальчик ушел гулять и не вернулся, самостоятельно родители не смогли найти его, после чего обратились в полицию.

https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html

самарская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область