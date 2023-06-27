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Воробьев: капремонт начальной школы в Верее завершится до 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2023
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Новости Подмосковья
 
19:08 27.06.2023 (обновлено: 19:09 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/shkola-1880779597.html
Воробьев: капремонт начальной школы в Верее завершится до 1 сентября
Воробьев: капремонт начальной школы в Верее завершится до 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2023
Воробьев: капремонт начальной школы в Верее завершится до 1 сентября
Капитальный ремонт исторического дореволюционного здания начальной школы в подмосковном городе Верея завершится до начала нового учебного года, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:08
2023-06-27T19:09
новости подмосковья
общество
верея
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт исторического дореволюционного здания начальной школы в подмосковном городе Верея завершится до начала нового учебного года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "Верейская школа занимает несколько зданий, и все они – исторические. В 2019 году мы открыли после капремонта здание 1960-х годов постройки, где располагается старшая школа. Сейчас обновляем еще более сложный объект – это здание дореволюционной постройки, его занимают начальные классы. На время ремонта 300 малышей переведены в здание старшего блока, но мы хотим, чтобы 1 сентября школьники и педагоги вернулись в обновленную родную школу, - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, в ходе осмотра губернатор пообщался с учителями, школьниками и их родителями. Воробьёв отметил, что основная задача работ - сохранить уникальные элементы дореволюционной эпохи и исторический облик здания. "Обновляем фасад, кровлю, инженерные сети, перепланируем некоторые помещения, чтобы выделить больше площади под развивающие занятия, продленку. Я уверен, что все будет сделано в срок. Одна из задач - сохранить уникальные элементы архитектуры. Жмем руки нашим реставраторам, спасибо за вашу работу", - сказал губернатор. По данным пресс-службы, последний раз капитальный ремонт здания проводился 30 лет назад. Текущие ремонтные работы начались в конце 2022 года.
https://ria.ru/20230512/poliklinika-1871387747.html
https://ria.ru/20230627/blagoustroystvo-1880766786.html
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общество, верея, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Верея, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: капремонт начальной школы в Верее завершится до 1 сентября

Воробьев: капитальный ремонт начальной школы в Верее завершится до 1 сентября

© Фото предоставлено пресс-службой Московской областиГубернатор Московской области около начальной школы в Верее
Губернатор Московской области около начальной школы в Верее
© Фото предоставлено пресс-службой Московской области
Губернатор Московской области около начальной школы в Верее
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт исторического дореволюционного здания начальной школы в подмосковном городе Верея завершится до начала нового учебного года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«
"Верейская школа занимает несколько зданий, и все они – исторические. В 2019 году мы открыли после капремонта здание 1960-х годов постройки, где располагается старшая школа. Сейчас обновляем еще более сложный объект – это здание дореволюционной постройки, его занимают начальные классы. На время ремонта 300 малышей переведены в здание старшего блока, но мы хотим, чтобы 1 сентября школьники и педагоги вернулись в обновленную родную школу, - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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По данным ведомства, в ходе осмотра губернатор пообщался с учителями, школьниками и их родителями. Воробьёв отметил, что основная задача работ - сохранить уникальные элементы дореволюционной эпохи и исторический облик здания.
«
"Обновляем фасад, кровлю, инженерные сети, перепланируем некоторые помещения, чтобы выделить больше площади под развивающие занятия, продленку. Я уверен, что все будет сделано в срок. Одна из задач - сохранить уникальные элементы архитектуры. Жмем руки нашим реставраторам, спасибо за вашу работу", - сказал губернатор.
По данным пресс-службы, последний раз капитальный ремонт здания проводился 30 лет назад. Текущие ремонтные работы начались в конце 2022 года.
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Новости ПодмосковьяОбществоВереяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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