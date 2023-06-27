https://ria.ru/20230627/shag-1880637454.html

"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине

"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине - РИА Новости, 27.06.2023

"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине

Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом — полное освобождение всех территорий Восточной Украины, заявил бывший советник... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:59

2023-06-27T09:59

2023-06-27T16:27

в мире

украина

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киев

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом — полное освобождение всех территорий Восточной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Я думаю, что Путин об этом знает", — отметил специалист.Эксперт утверждает, что российский лидер благодаря своим войскам полностью освободит все восточные территории Украины и в случае отсутствия какого-либо ответа со стороны Киева или Запада российская армия может пойти еще дальше на запад."Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели", — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Вооруженные силы Украины потеряли 15 тысяч человек при попытке наступать на российские оборонительные позиции.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880615235.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин