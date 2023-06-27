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"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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09:59 27.06.2023 (обновлено: 16:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/shag-1880637454.html
"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине
"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине - РИА Новости, 27.06.2023
"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине
Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом — полное освобождение всех территорий Восточной Украины, заявил бывший советник... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:59
2023-06-27T16:27
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом — полное освобождение всех территорий Восточной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Я думаю, что Путин об этом знает&quot;, — отметил специалист.Эксперт утверждает, что российский лидер благодаря своим войскам полностью освободит все восточные территории Украины и в случае отсутствия какого-либо ответа со стороны Киева или Запада российская армия может пойти еще дальше на запад.&quot;Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели&quot;, — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Вооруженные силы Украины потеряли 15 тысяч человек при попытке наступать на российские оборонительные позиции.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880615235.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин
"Такого еще не видели". В США назвали следующий шаг Путина по Украине

Полковник ВС США Макгрегор: российская армия освободит все территории Восточной Украины

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом — полное освобождение всех территорий Восточной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Я думаю, что Путин об этом знает", — отметил специалист.

Эксперт утверждает, что российский лидер благодаря своим войскам полностью освободит все восточные территории Украины и в случае отсутствия какого-либо ответа со стороны Киева или Запада российская армия может пойти еще дальше на запад.
«

"Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели", — подытожил Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Вооруженные силы Украины потеряли 15 тысяч человек при попытке наступать на российские оборонительные позиции.
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