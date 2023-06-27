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Сервис по ремонту самолетов появится в самарском аэропорту

Сервис по ремонту самолетов появится в самарском аэропорту - РИА Новости, 27.06.2023

Сервис по ремонту самолетов появится в самарском аэропорту

В аэропорту Курумоч города Самары планируют создать сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:47

2023-06-27T11:47

2023-06-27T11:47

самарская область

самара

дмитрий азаров

курумоч (аэропорт)

аэропорты регионов

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В аэропорту Курумоч города Самары планируют создать сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с гендиректором ГК "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым, чтобы обсудить вопросы развития предприятий, входящих в структуру холдинга, а также перспективные инвестиционные проекты.По данным пресс-службы, Морозов отметил, что руководство холдинга намерено в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве с УК "Аэропорты Регионов" и создать в аэропорту Курумоч сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов."Самарская область обладает мощной научной и производственной базой. И мы планируем создать на территории аэропорта Курумоч центр по ремонту и обслуживанию самолетов – гражданских судов, бизнес-авиации. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение", – заявил Морозов.Он поблагодарил губернатора за поддержку перспективных проектов и инициатив.Как отмечается в сообщении, инвестпроект планируется реализовать в несколько этапов и создать свыше 100 новых рабочих мест. По мнению главы региона, это создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности Самарской области, аэропорта Курумоч в борьбе за лидерство в Поволжье.Азаров заявил, что регион ведет эту работу на системной основе. Заинтересованность в создании такого центра по ремонту и обслуживанию самолетов выразили партнеры Ирана во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме."Коллеги заинтересованы в ремонте самолетов, двигателей на территории Самарской области. У нас есть для этого все компетенции. А благодаря созданию такого производства непосредственно в аэропортовой зоне появятся дополнительные возможности. Поэтому это еще один уверенный шаг вперед для развития региона, развития сервисных служб, а значит увеличения и расширения нагрузки аэропорта, что важно, увеличения количества рейсов, создания новых рабочих мест", - сказал губернатор Самарской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, самара, дмитрий азаров, курумоч (аэропорт), аэропорты регионов