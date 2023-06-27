https://ria.ru/20230627/serbiya-1880632008.html

Шешель: Белград не сможет применить силу в Косово из-за ситуации на Украине

Шешель: Белград не сможет применить силу в Косово из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

Шешель: Белград не сможет применить силу в Косово из-за ситуации на Украине

Руководство Сербии вынуждены терпеть произвол косовоалбанских властей Приштины, которые пытаются спровоцировать конфликт и столкнуть Сербию с НАТО, пока Россия... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:46

2023-06-27T09:46

2023-06-27T09:46

в мире

косово

сербия

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альбин курти

воислав шешель

александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Руководство Сербии вынуждены терпеть произвол косовоалбанских властей Приштины, которые пытаются спровоцировать конфликт и столкнуть Сербию с НАТО, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не может помочь, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Сербы на севере Косово и Метохии уже месяц продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской полиции и жестких задержаний соотечественников. "Белград находится в весьма тяжелом положении – (косовоалбанский "премьер" Альбин – ред.) Курти хочет спровоцировать войну между Сербией и НАТО, при которой Сербия не имеет шансов на победу. Мы вынуждены ждать, что террор Курти переполнит чашу терпения, чтобы реагировать военным образом. Мы должны терпеть, пока не произойдет первое убийство серба. Чтобы весь мир видел, что не Сербия во всем виновата", - заявил Шешель в разговоре с агентством. По его мнению, иначе весь политический аппарат Запада будет действовать против Сербии, вмешается НАТО, и Белград окажется в тяжелом положении, "особенно когда Россия занята СВО на Украине". "Наш единственный шанс – выдержать до тех пор, пока Россия успешно завершит СВО и освободит целую Украину. Тогда соотношение сил на мировой арене значительно изменится. Нам жизненно важна поддержка и помощь России, если дойдет до вооруженного конфликта с Западом", - подчеркнул сербский политик. Лидер сербских радикалов указал, что сейчас переговорным процессом Белграда и Приштины руководят страны Запада, которые с 1999 года поддерживают независимость Косово. "Они никак не могут быть объективными посредниками. Косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ничего бы не посмел делать без поддержки с Запада, его иногда покритикуют, но не принимают против него серьезных мер", - отметил собеседник агентства. Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в минувшую пятницу в северной Косовска-Митровице серба, который работает в местном коммунальном хозяйстве. Он стал восьмым задержанным в Косово и Метохии сербом за последний месяц. Причина задержания неизвестна. Президент Сербии Александр Вучич 22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжают блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров. Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят несербские грузы. Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.

https://ria.ru/20230626/serbiya-1880486842.html

https://ria.ru/20230623/kosovo-1880061195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, белград (город), альбин курти, воислав шешель, александр вучич, евросоюз, нато