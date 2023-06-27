https://ria.ru/20230627/semi-1880723926.html

Семьи военнослужащих, погибших во время мятежа, поддержат

Семьи военнослужащих, погибших во время мятежа, поддержат - РИА Новости, 27.06.2023

Семьи военнослужащих, погибших во время мятежа, поддержат

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет сделано все, чтобы поддержать семьи военнослужащих, погибших при попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:06

2023-06-27T15:06

2023-06-27T15:27

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет сделано все, чтобы поддержать семьи военнослужащих, погибших при попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"."Без всяких сомнений - я уже министру говорил - будет сделано все для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей", - сказал Путин на встрече с военнослужащими в Кремле.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, владимир путин, россия