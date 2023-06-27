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Руденя поставил задачи по проведению в Тверской области сельхозработ - РИА Новости, 27.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/selkhozraboty-1880704723.html
Руденя поставил задачи по проведению в Тверской области сельхозработ
Руденя поставил задачи по проведению в Тверской области сельхозработ - РИА Новости, 27.06.2023
Руденя поставил задачи по проведению в Тверской области сельхозработ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по проведению в регионе сезонных полевых работ и подготовке к уборочной кампании, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:05
2023-06-27T14:05
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по проведению в регионе сезонных полевых работ и подготовке к уборочной кампании, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства области."Продовольственная безопасность страны зависит от того, как работает сельское хозяйство. Ключевая задача – обеспечить поставку качественной продукции для наших жителей. По итогам прошлого года объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье увеличились почти на 15%. В растениеводстве валовой сбор зерна вырос в полтора раза по сравнению с 2021 годом, производство картофеля – на 23%. Важно сохранить эту тенденцию", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба.Как отмечалось на заседании, в этом году площадь посевов в регионе под урожай 2023 года составила 139 тысяч гектаров – на 3,2 тысячи больше, чем в минувшем году. Большинство муниципалитетов увеличили посевные площади, лидерами стали Бежецкий и Краснохолмский округа, а также Торжокский район.Основные площади засеяны зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Также в регионе культивируют картофель, овощи, лен и рапс.По данным регионального Минсельхоза, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур планируется в объеме 123,9 тысячи тонны, картофеля – 250,2 тысячи тонн, овощей – 50,2 тысячи тонн, рапса – 5,6 тысячи тонн.Хозяйства области обеспечены отечественными семенами, средствами защиты растений, техникой и ГСМ. В рамках подготовки к уборочной кампании-2023 ведется проверка техники, созданы мощности для хранения собранного урожая. Уже идет заготовка кормов – травы скошены на площади более 10 тысяч гектаров.Сельхозпредприятиям оказана государственная поддержка по ряду направлений, включая элитное семеноводство, приобретение удобрений, техники. Всего с начала 2023 года хозяйствам направлено 425 миллионов рублей.Руденя подчеркнул, что необходимо обеспечить своевременное доведение до аграриев всех предусмотренных средств поддержки, а также их эффективное использование, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230620/podderzhka-1879414066.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя поставил задачи по проведению в Тверской области сельхозработ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства области
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ТВЕРЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по проведению в регионе сезонных полевых работ и подготовке к уборочной кампании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства области.
"Продовольственная безопасность страны зависит от того, как работает сельское хозяйство. Ключевая задача – обеспечить поставку качественной продукции для наших жителей. По итогам прошлого года объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье увеличились почти на 15%. В растениеводстве валовой сбор зерна вырос в полтора раза по сравнению с 2021 годом, производство картофеля – на 23%. Важно сохранить эту тенденцию", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба.
Как отмечалось на заседании, в этом году площадь посевов в регионе под урожай 2023 года составила 139 тысяч гектаров – на 3,2 тысячи больше, чем в минувшем году. Большинство муниципалитетов увеличили посевные площади, лидерами стали Бежецкий и Краснохолмский округа, а также Торжокский район.
Основные площади засеяны зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Также в регионе культивируют картофель, овощи, лен и рапс.
По данным регионального Минсельхоза, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур планируется в объеме 123,9 тысячи тонны, картофеля – 250,2 тысячи тонн, овощей – 50,2 тысячи тонн, рапса – 5,6 тысячи тонн.
Руденя: 80 доппроектов ППМИ реализуют в Тверской области в 2023 году - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Хозяйства области обеспечены отечественными семенами, средствами защиты растений, техникой и ГСМ. В рамках подготовки к уборочной кампании-2023 ведется проверка техники, созданы мощности для хранения собранного урожая. Уже идет заготовка кормов – травы скошены на площади более 10 тысяч гектаров.
Сельхозпредприятиям оказана государственная поддержка по ряду направлений, включая элитное семеноводство, приобретение удобрений, техники. Всего с начала 2023 года хозяйствам направлено 425 миллионов рублей.
Руденя подчеркнул, что необходимо обеспечить своевременное доведение до аграриев всех предусмотренных средств поддержки, а также их эффективное использование, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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