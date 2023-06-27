https://ria.ru/20230627/sanktsii-1880799897.html
США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным
США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023
США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным
США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:38
2023-06-27T22:38
2023-06-27T22:39
сша
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украина
евгений пригожин
андрей иванов
санкции
санкции в отношении россии
чвк "вагнер"
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. Санкционный список пополнили гражданин России Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ". Как утверждают в минфине, компании, попавшие под санкции США, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке. "Структуры в ЦАР, ОАЭ и России, в отношении которых вводятся санкции, участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооруженных сил группы "Вагнер", в том числе на Украине и в Африке", - сообщило министерство финансов. Иванов, как утверждается в пресс-релизе, якобы координировал операции группы "Вагнер" в африканском государстве Мали.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880792380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, евгений пригожин, андрей иванов, санкции, санкции в отношении россии, чвк "вагнер"
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США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным
США ввели санкции против физического лица и четырех структур за связи с Пригожиным