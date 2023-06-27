https://ria.ru/20230627/sanktsii-1880799897.html

США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным

США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023

США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным

США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:38

2023-06-27T22:38

2023-06-27T22:39

сша

россия

украина

евгений пригожин

андрей иванов

санкции

санкции в отношении россии

чвк "вагнер"

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщило министерство финансов. Санкционный список пополнили гражданин России Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ". Как утверждают в минфине, компании, попавшие под санкции США, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке. "Структуры в ЦАР, ОАЭ и России, в отношении которых вводятся санкции, участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооруженных сил группы "Вагнер", в том числе на Украине и в Африке", - сообщило министерство финансов. Иванов, как утверждается в пресс-релизе, якобы координировал операции группы "Вагнер" в африканском государстве Мали.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880792380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, евгений пригожин, андрей иванов, санкции, санкции в отношении россии, чвк "вагнер"