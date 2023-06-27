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В Британии оценили профессионализм российских ВКС при перехвате самолетов - РИА Новости, 27.06.2023
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03:27 27.06.2023 (обновлено: 07:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html
В Британии оценили профессионализм российских ВКС при перехвате самолетов
В Британии оценили профессионализм российских ВКС при перехвате самолетов - РИА Новости, 27.06.2023
В Британии оценили профессионализм российских ВКС при перехвате самолетов
Российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали "в безопасной и профессиональной манере", сообщает телеканал РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:27
2023-06-27T07:27
черное море
су-27
великобритания
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали "в безопасной и профессиональной манере", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя ВВС Великобритании.Самолет королевских ВВС RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли в понедельник, 26 июня "обычную операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем", сообщил он.&quot;В этом районе (Черного моря - ред.) были замечены российские самолеты. Королевские (британские - ред.) ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере...&quot;, - цитирует телеканал представителя ВВС.Ранее министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.Самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы России не допущено. Полет истребителей ВКС выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами, подчеркнули в военном ведомстве.
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черное море, су-27, великобритания, россия
Черное море, Су-27, Великобритания, Россия
В Британии оценили профессионализм российских ВКС при перехвате самолетов

Sky News: ВВС Британии заявили о профессионализме ВКС России при перехвате самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Су-27
Самолет Су-27 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали "в безопасной и профессиональной манере", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя ВВС Великобритании.
Самолет королевских ВВС RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли в понедельник, 26 июня "обычную операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем", сообщил он.
«

"В этом районе (Черного моря - ред.) были замечены российские самолеты. Королевские (британские - ред.) ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере...", - цитирует телеканал представителя ВВС.

Ранее министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.
Самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы России не допущено. Полет истребителей ВКС выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами, подчеркнули в военном ведомстве.
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