https://ria.ru/20230627/sachkov-1880680181.html
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода - РИА Новости, 27.06.2023
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода
Мосгорсуд в следующий четверг, 6 июля, в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о государственной измене в отношении основателя... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:37
2023-06-27T12:37
2023-06-27T18:30
group-ib
московский городской суд
дело основателя group-ib сачкова
происшествия
илья сачков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в следующий четверг, 6 июля, в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."В ходе предварительного слушания суд не стал возвращать дело в прокуратуру и назначил его рассмотрение на 6 июля", - рассказал собеседник агентства. По словам адвоката, Сачкову также продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода, до 14 декабря.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html
https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
group-ib, московский городской суд, дело основателя group-ib сачкова, происшествия, илья сачков
Group-IB, Московский городской суд, Дело основателя Group-IB Сачкова, Происшествия, Илья Сачков
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода
Мосгорсуд начнет рассматривать по существу дело Сачкова о госизмене 6 июля
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в следующий четверг, 6 июля, в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"В ходе предварительного слушания суд не стал возвращать дело в прокуратуру и назначил его рассмотрение на 6 июля", - рассказал собеседник агентства. По словам адвоката, Сачкову также продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода, до 14 декабря.
Group-IB завершила выделение российских активов
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину
с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"