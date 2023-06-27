https://ria.ru/20230627/sachkov-1880680181.html

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода - РИА Новости, 27.06.2023

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову на полгода

Мосгорсуд в следующий четверг, 6 июля, в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о государственной измене в отношении основателя... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:37

2023-06-27T12:37

2023-06-27T18:30

group-ib

московский городской суд

дело основателя group-ib сачкова

происшествия

илья сачков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в следующий четверг, 6 июля, в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."В ходе предварительного слушания суд не стал возвращать дело в прокуратуру и назначил его рассмотрение на 6 июля", - рассказал собеседник агентства. По словам адвоката, Сачкову также продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода, до 14 декабря.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

group-ib, московский городской суд, дело основателя group-ib сачкова, происшествия, илья сачков