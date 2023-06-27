https://ria.ru/20230627/rybaki-1880610847.html

На севере Камчатки пропали два рыбака

На севере Камчатки пропали два рыбака - РИА Новости, 27.06.2023

На севере Камчатки пропали два рыбака

Спасатели в Пенжинском районе Камчатки готовятся приступить к поискам двух рыбаков, пропавших на реке Таловка, но сделать это мешает погода, сообщила... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:54

2023-06-27T03:54

2023-06-27T03:54

происшествия

камчатка

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенжинский район

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Спасатели в Пенжинском районе Камчатки готовятся приступить к поискам двух рыбаков, пропавших на реке Таловка, но сделать это мешает погода, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на министра по ЧС региона Сергея Лебедева. "Судьба мужчин неизвестна, телефоны недоступны. Так как в барже отсутствовала еда, мы предполагаем, что они могли уйти в сторону населенного пункта пешком. Сейчас погодные условия, в частности сильный ветер, не позволяют выйти на воду или задействовать вертолет, однако наши спасатели находятся в готовности", - рассказал Сергей Лебедев. Установлено, что еще 18 июня двое рыбаков направились на самоходной барже по реке Таловка из села Таловка до села Манилы Пенжинского района. В назначенное время в населенном пункте мужчины не появились. Позднее отец одного из пропавших нашел их баржу со сломанным мотором в 150 километрах от села Таловка. Судно было привязано к дереву, в нем находилась собака его сына. Ранее в краевом МЧС сообщали об успешном спасении двух рыбаков в Соболевском районе Камчатки. Их лодка получила пробоину и затонула, а мужчинам на берег помогла выбраться лодка, проходившая мимо.

https://ria.ru/20230627/les-1880610316.html

камчатка

пенжинский район

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происшествия, камчатка, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, россия