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На севере Камчатки пропали два рыбака
На севере Камчатки пропали два рыбака - РИА Новости, 27.06.2023
На севере Камчатки пропали два рыбака
Спасатели в Пенжинском районе Камчатки готовятся приступить к поискам двух рыбаков, пропавших на реке Таловка, но сделать это мешает погода, сообщила... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:54
2023-06-27T03:54
2023-06-27T03:54
происшествия
камчатка
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенжинский район
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Спасатели в Пенжинском районе Камчатки готовятся приступить к поискам двух рыбаков, пропавших на реке Таловка, но сделать это мешает погода, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на министра по ЧС региона Сергея Лебедева. "Судьба мужчин неизвестна, телефоны недоступны. Так как в барже отсутствовала еда, мы предполагаем, что они могли уйти в сторону населенного пункта пешком. Сейчас погодные условия, в частности сильный ветер, не позволяют выйти на воду или задействовать вертолет, однако наши спасатели находятся в готовности", - рассказал Сергей Лебедев. Установлено, что еще 18 июня двое рыбаков направились на самоходной барже по реке Таловка из села Таловка до села Манилы Пенжинского района. В назначенное время в населенном пункте мужчины не появились. Позднее отец одного из пропавших нашел их баржу со сломанным мотором в 150 километрах от села Таловка. Судно было привязано к дереву, в нем находилась собака его сына. Ранее в краевом МЧС сообщали об успешном спасении двух рыбаков в Соболевском районе Камчатки. Их лодка получила пробоину и затонула, а мужчинам на берег помогла выбраться лодка, проходившая мимо.
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происшествия, камчатка, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, россия
Происшествия, Камчатка, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пенжинский район, Россия
На севере Камчатки пропали два рыбака
МЧС России по Камчатскому краю: на реке Таловка на севере региона пропали два рыбака