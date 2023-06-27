https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать

Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать - РИА Новости, 27.06.2023

Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать

В декабре прошлого года во время совместного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека я обратился к президенту России с предложением РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:04

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В декабре прошлого года во время совместного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека я обратился к президенту России с предложением дать определение в нашем законодательстве такому явлению, как русофобия. А затем подумать и о том, каким может быть наказание в Уголовном кодексе за разжигание ненависти по отношению к гражданам России, к нашим соотечественникам за рубежом и всем, кто связывает себя с огромной общностью русского мира.Владимир Путин идею поддержал, вышло президентское поручение Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету рассмотреть предложения СПЧ, "касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан Российской Федерации и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации".Оснований для подобной реакции президента было хоть отбавляй — 2022-й стал годом невиданной по масштабам русофобской кампании на Западе. Человека за его российский паспорт или связь с Россией могли уволить с работы, в школах учителя и одноклассники унижали русскоязычных детей, закрывались культурные центры наших соотечественников в Европе и США, отменялись концерты российских исполнителей, нашим спортсменам отказывали в праве участвовать в международных соревнованиях. Сухая статистика обращений к уполномоченному по правам человека в РФ наших сограждан и соотечественников из-за рубежа сообщает, что в 2022-м их оказалось в полтора раза больше, чем в 2021-м или 2020-м: наглядное свидетельство накала русофобии в западных странах.Но дело не только в цифрах. Я знаком с историей российской журналистки Марины Хакимовой-Гатцемайер. Вышла замуж за немца, жила на два дома — то в России, то в Германии — осенью прошлого года в очередной раз приехала к мужу. На следующий день после приезда квартиру мужа обыскали, у Марины конфисковали все электронные устройства. Оказывается, согласно постановлению местного суда, россиянка "обвиняется в одобрении преступлений, предусмотренных §140 государственного закона ФРГ — публикации в соцсети символа Z, выражении преступного согласия с войной, развязанной Россией против Украины". Марина — человек неравнодушный, патриот своей страны и никогда этого не скрывала. После начала СВО она публиковала в соцсетях тексты в поддержку России и ее армии, размещала фото с символами спецоперации. Несколько строчек сухих судебных формулировок немецкого суда сообщают, что фрау Хакимова-Гатцемаейр за подобные действия может получить "наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежный штраф".По словам Марины, сейчас в Германии по подобному основанию заведены уже сотни дел против наших соотечественников и тех, кто поддерживал Россию. Живой пример русофобии — и, увы, не единственный.Откровеннее всего о том, как русофобия становится нормой для Европы, выразился польский премьер-министр М. Моравецкий: "То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем". Недавно это подтвердил чешский президент Петр Павел, призвав "ввести ограничительные меры в отношении проживающих за рубежом россиян". Что бы это ни значило, очевидно, что ничего хорошего это нашим гражданам за пределами России не несет.Но дело не только в западных русофобах. Заметное участие в этой кампании приняли не только политики, чиновники и общественные деятели западных государств, но и граждане Российской Федерации, выехавшие из нашей страны после начала СВО и публично выступавшие с русофобскими заявлениями. Помните разговор двух граждан РФ, актера и журналиста, в котором актер готов взять автомат, занять сторону ВСУ и стрелять в своих сограждан? Такое не забыть, да и вряд ли можно простить, списав на актерскую эмоциональность. Если это не русофобия, то что мы тогда называем этим словом?Работа над поручением президента идет — проходят круглые столы и встречи на форумах по теме русофобии, общественники и юристы предлагают различные определения, в Думе работают над проектом внесения изменений в законодательство и определением ответственности за пропаганду ненависти к русским. Но есть и другие мнения. А стоит ли нам вносить новые формулировки и создавать новые статьи, если с русофобией теоретически можно бороться с помощью уже существующих статей и норм? Есть же статья за разжигание межнациональной розни, нужно ее применять. Еще один аргумент: примем статью про русофобию, которая, судя по названию, должна защищать русских, а что подумают об этом другие народы многонациональной России? Неужели русских по крови нужно защищать как-то больше, чем граждан России других национальностей? Если исходить из этих оценок, то, может, и не стоит огород городить — будем бороться имеющимися средствами.Но ведь борьбы нет! За почти полтора года после начала лавинообразного наката русофобии нет ни одного серьезного разбирательства! Есть резонансные дела по статье о дискредитации ВС РФ, но про русофобию — это точно разные вещи — никто не вспоминает. Напрашивается вывод: если нет юридической квалификации, то нет и практики борьбы с русофобией. Теперь что касается самого термина — предполагает ли он защиту только русских по крови? Конечно, нет! Он предполагает защиту всех граждан России, вне зависимости от национальности, и наших соотечественников — тех, кто считает себя частью русской культуры, говорит по-русски, связан с Россией корнями. Защиту от ненависти и унижений только по тому основанию, что они — граждане своей страны, в которой, как записано в статье 68 Конституции, русские — "государствообразующий народ, входящий в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".Еще один аргумент: а не приведет ли возможность юридической квалификации русофобии и вынесения судебных решений за подобные действия и заявления к панике среди российской либеральной общественности по разные стороны от нашей государственной границы? Не вызовет ли начало активной борьбы с русофобией очередной исход "испуганных патриотов" из страны и криков о "новой волне репрессий"? Чтобы снять эти страхи, еще раз сформулирую, с чем необходимо бороться.Русофобия — это не просто унижение граждан РФ и наших соотечественников за рубежом. Смысл русофобии в демонстрации и навязывании неприязни, ненависти к России, русской культуре, русскому народу, российскому гражданству — русофобии, которая осуществляется публично, в СМИ, в сети Интернет. Это опасная идеологическая программа, цель которой — расчеловечивание всех, кто идентифицирует себя как русский или так или иначе связывает себя с Россией, став ее частью или просто испытывая к ней симпатию. Тех же, кого не считают людьми, очень легко убивать. Именно это подтверждают обстрелы городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, теракты в приграничных районах Белгородской и Брянской областей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Такое стремление к уничтожению мирных людей не объяснить просто сочувствием к Украине — за ним ненависть ко всем и всему русскому, российскому, без разбора и разделения.Но расчеловечивать и уничтожать людей для русофобов недостаточно, они готовы сделать все, пойти максимально далеко по пути уничтожения русской культуры как мировой, мечтают низвести ее до регионального уровня. Поэтому и ищут украинские, польские, любые другие корни у известных художников, музыкантов, ученых и изобретателей, которые родились, жили и работали в России. Тем самым русофобы хотят избавиться от русских как от фактора мировой культуры и науки, одного из важнейших столпов духовной жизни человечества.В итоге со всей очевидностью становится понятной главная цель русофобии — расчленение и уничтожение России как государства. Если можно отменить русскую культуру, если ненависть и дискриминация возникают только при одном упоминании о гражданах России, о русских, то зачем тогда вообще существовать их государству? Зачем оно нужно коллективному Западу, этому "саду политической свободы и экономического процветания"? К сожалению, осознание русофобии как идеологической программы уничтожения российского государства у нас еще не произошло — многим из нас кажется, что это всего лишь инструмент изоляции России, просто средство создания нового железного занавеса. На самом же деле все гораздо серьезнее. Русофобия стала тем спусковым механизмом, который приводит в действие экстремистскую и диверсионную деятельность против нашего государства, стала основой для вербовки террористов как вне, так и внутри России.И в тот момент, когда совершаются русофобские действия или звучат слова, наполненные ненавистью, не имеет значения, происходит это в России или за ее пределами. Цель у русофобов всегда одна — уничтожение государства, которое они ненавидят, и его граждан. Среди патриотов России — "испуганного" меньшинства и огромного числа людей, вполне спокойных и уверенных в своей стране и справедливости ее действий — вряд ли найдутся те, кто сознательно готов пойти на все вышеописанное. А те, кто занялись такой практикой, — среди них нет патриотов, ни "испуганных", ни любых других.Совершенно очевидно, что юридическая квалификация русофобии и определение меры ответственности за нее — вопрос защиты не только граждан России, но и самого государства. И те, кто считает подобные меры шагом к "новым репрессиям", просто не осознают несколько простых вещей.Во-первых, не наличие норм в законодательстве определяет масштабы и характер их применения, а люди, что стоят на страже закона. Это их задача, чтобы правоприменение антирусофобских мер было взвешенным и справедливым.Во-вторых, без борьбы с русофобией мы оставляем без защиты и поддержки миллионы людей в России и за ее пределами, которые поверили в силу и эффективность нашего государства, в его стремление и способность защищать нас от ненависти и дискриминации.В-третьих, и, пожалуй, главное — если не бороться с русофобией, то мы рискуем потерять не только доверие граждан и соотечественников, но и само российское государство. Ведь главная цель русофобов и заключается именно в его уничтожении. Ни больше и ни меньше.

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