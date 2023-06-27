https://ria.ru/20230627/rukovodstvo-1880725255.html

Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС

Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС - РИА Новости, 27.06.2023

Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС

Президент России Владимир Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства Вооруженных сил. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:12

2023-06-27T15:12

2023-06-27T15:38

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства Вооруженных сил."Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230627/mironov-1880729057.html

россия

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2023

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владимир путин, россия