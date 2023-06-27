https://ria.ru/20230627/rukovodstvo-1880725255.html
Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС
Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС - РИА Новости, 27.06.2023
Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС
Президент России Владимир Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства Вооруженных сил. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:12
2023-06-27T15:12
2023-06-27T15:38
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства Вооруженных сил."Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230627/mironov-1880729057.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, из кого должен формироваться костяк руководства ВС
Путин: костяк руководства ВС России должен формироваться из отличившихся в боевой работе