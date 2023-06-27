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РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях
РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях - РИА Новости, 27.06.2023
РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях
Соединение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить двум странам занять лидирующие позиции в области информационных и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:39
2023-06-27T07:39
2023-06-27T07:39
россия
китай
игорь иванов
российский совет по международным делам
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Соединение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить двум странам занять лидирующие позиции в области информационных и биотехнологий в условиях необходимости обеспеченич технологического суверенитета, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов. "Важное значение для стран в современных сложных геополитических условиях имеет обеспечение технологического суверенитета. Сложение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить нашим странам занять лидирующие позиции в области информационных и биотехнологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта, освоения космического пространства и в других важнейших сферах научно-технического прогресса", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он также отметил, что особого внимания заслуживают вопросы расширения гуманитарного сотрудничества, где России и Китаю предстоит еще много сделать, "необходимо приложить усилия для того, чтобы преодолев трудности, связанные с пандемией, нарастить туристические и молодежные обмены, связи в области науки, культуры, образования, а также студенческие обмены".
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россия, китай, игорь иванов, российский совет по международным делам
Россия, Китай, Игорь Иванов, Российский совет по международным делам
РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях
РСМД: Россия и КНР могут занять лидирующие позиции в информационных и биотехнологиях
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Соединение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить двум странам занять лидирующие позиции в области информационных и биотехнологий в условиях необходимости обеспеченич технологического суверенитета, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов.
"Важное значение для стран в современных сложных геополитических условиях имеет обеспечение технологического суверенитета. Сложение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить нашим странам занять лидирующие позиции в области информационных и биотехнологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта, освоения космического пространства и в других важнейших сферах научно-технического прогресса", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам
Он также отметил, что особого внимания заслуживают вопросы расширения гуманитарного сотрудничества, где России и Китаю предстоит еще много сделать, "необходимо приложить усилия для того, чтобы преодолев трудности, связанные с пандемией, нарастить туристические и молодежные обмены, связи в области науки, культуры, образования, а также студенческие обмены".