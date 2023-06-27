https://ria.ru/20230627/rsmd-1880620794.html

РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях

РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях - РИА Новости, 27.06.2023

РСМД оценил шансы России и КНР занять лидирующие позиции в биотехнологиях

Соединение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить двум странам занять лидирующие позиции в области информационных и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:39

2023-06-27T07:39

2023-06-27T07:39

россия

китай

игорь иванов

российский совет по международным делам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834930080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00baa9485165fac538c0f80f7b02805b.jpg

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Соединение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить двум странам занять лидирующие позиции в области информационных и биотехнологий в условиях необходимости обеспеченич технологического суверенитета, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов. "Важное значение для стран в современных сложных геополитических условиях имеет обеспечение технологического суверенитета. Сложение богатого научного и производственного потенциалов России и Китая должно позволить нашим странам занять лидирующие позиции в области информационных и биотехнологий, сетевой безопасности, искусственного интеллекта, освоения космического пространства и в других важнейших сферах научно-технического прогресса", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он также отметил, что особого внимания заслуживают вопросы расширения гуманитарного сотрудничества, где России и Китаю предстоит еще много сделать, "необходимо приложить усилия для того, чтобы преодолев трудности, связанные с пандемией, нарастить туристические и молодежные обмены, связи в области науки, культуры, образования, а также студенческие обмены".

https://ria.ru/20230627/soglasheniya-1880619847.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, игорь иванов, российский совет по международным делам