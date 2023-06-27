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"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам - РИА Новости, 27.06.2023
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03:09 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/rostekh-1880609455.html
"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам
"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам - РИА Новости, 27.06.2023
"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам
"Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:09
2023-06-27T03:09
севастополь
россия
черное море
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
турецкий поток
голубой поток
ростех
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим уже несколько раз пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть. "Конструкторское бюро приборостроения" ведет работы по направлению противодействия безэкипажным катерам и морским дронам", - сообщили в этой связи в пресс-службе холдинга. Атаки морских дроновАктуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим осуществил несколько попыток атаковать российские корабли, суда и прибрежную инфраструктуру при помощи морских беспилотников. Как сообщали в Минобороны России, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя катерами-дронами разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки из крупнокалиберных пулеметов уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В 26 мая корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь. Ранее Украина пыталась атаковать российские корабли на рейде и в бухте Севастополя. В частности, атаку на бухту Севастополя отбили 24 апреля. Тогда один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты повреждений не получили. Также атаку на Севастополь тремя морскими дронами Киев предпринял 22 марта – атаку удалось отбить, однако от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.
https://ria.ru/20230614/raketa-1877926393.html
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севастополь, россия, черное море, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, турецкий поток, голубой поток, ростех, технологии
Севастополь, Россия, Черное море, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы, Турецкий поток, Голубой поток, Ростех, Технологии
"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам

"Ростех": КБП ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим уже несколько раз пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть.
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"Конструкторское бюро приборостроения" ведет работы по направлению противодействия безэкипажным катерам и морским дронам", - сообщили в этой связи в пресс-службе холдинга.

Атаки морских дронов

Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим осуществил несколько попыток атаковать российские корабли, суда и прибрежную инфраструктуру при помощи морских беспилотников.
Как сообщали в Минобороны России, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя катерами-дронами разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки из крупнокалиберных пулеметов уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В 26 мая корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь.
Ранее Украина пыталась атаковать российские корабли на рейде и в бухте Севастополя. В частности, атаку на бухту Севастополя отбили 24 апреля. Тогда один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты повреждений не получили. Также атаку на Севастополь тремя морскими дронами Киев предпринял 22 марта – атаку удалось отбить, однако от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.
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