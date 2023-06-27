https://ria.ru/20230627/rostekh-1880609455.html

"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам

"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам - РИА Новости, 27.06.2023

"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам

"Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:09

2023-06-27T03:09

2023-06-27T03:09

севастополь

россия

черное море

конструкторское бюро приборостроения

высокоточные комплексы

турецкий поток

голубой поток

ростех

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим уже несколько раз пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть. "Конструкторское бюро приборостроения" ведет работы по направлению противодействия безэкипажным катерам и морским дронам", - сообщили в этой связи в пресс-службе холдинга. Атаки морских дроновАктуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим осуществил несколько попыток атаковать российские корабли, суда и прибрежную инфраструктуру при помощи морских беспилотников. Как сообщали в Минобороны России, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя катерами-дронами разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки из крупнокалиберных пулеметов уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В 26 мая корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь. Ранее Украина пыталась атаковать российские корабли на рейде и в бухте Севастополя. В частности, атаку на бухту Севастополя отбили 24 апреля. Тогда один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты повреждений не получили. Также атаку на Севастополь тремя морскими дронами Киев предпринял 22 марта – атаку удалось отбить, однако от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.

https://ria.ru/20230614/raketa-1877926393.html

https://ria.ru/20230601/avtomobil-razvedchik-1875486234.html

севастополь

россия

черное море

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севастополь, россия, черное море, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, турецкий поток, голубой поток, ростех, технологии