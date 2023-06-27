"Ростех" разрабатывает средства противодействия катерам-дронам
"Ростех": КБП ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) ведет работы в сфере противодействия безэкипажным катерам и морским дронам, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим уже несколько раз пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть.
"Конструкторское бюро приборостроения" ведет работы по направлению противодействия безэкипажным катерам и морским дронам", - сообщили в этой связи в пресс-службе холдинга.
Атаки морских дронов
Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала специальной военной операции. Киевский режим осуществил несколько попыток атаковать российские корабли, суда и прибрежную инфраструктуру при помощи морских беспилотников.
Как сообщали в Минобороны России, киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя катерами-дронами разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. Российские моряки из крупнокалиберных пулеметов уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. В 26 мая корабль прибыл для пополнения запасов в Севастополь.
Ранее Украина пыталась атаковать российские корабли на рейде и в бухте Севастополя. В частности, атаку на бухту Севастополя отбили 24 апреля. Тогда один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты повреждений не получили. Также атаку на Севастополь тремя морскими дронами Киев предпринял 22 марта – атаку удалось отбить, однако от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.