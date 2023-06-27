https://ria.ru/20230627/rossiya-1880692282.html

Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные - РИА Новости, 27.06.2023

Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:24

2023-06-27T13:24

2023-06-27T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вячеслав володин

госдума рф

василий пискарев

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в свете событий в минувшие выходные. "Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, оставление страны в такой сложный период должно быть в том числе наказуемо. "Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо", - добавил Володин. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вячеслав володин, госдума рф, василий пискарев, попытка вооруженного мятежа