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Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:24 27.06.2023 (обновлено: 15:49 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/rossiya-1880692282.html
Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные
Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные - РИА Новости, 27.06.2023
Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:24
2023-06-27T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вячеслав володин
госдума рф
василий пискарев
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в свете событий в минувшие выходные. "Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, оставление страны в такой сложный период должно быть в том числе наказуемо. "Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо", - добавил Володин. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html
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безопасность, россия, вячеслав володин, госдума рф, василий пискарев, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Василий Пискарев, Попытка вооруженного мятежа
Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

Володин попросил Пискарева выяснить, кто из чиновников пытался покинуть Россию в выходные

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в свете событий в минувшие выходные.
"Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
Вчера, 11:26
По его словам, оставление страны в такой сложный период должно быть в том числе наказуемо. "Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо", - добавил Володин.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
26 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВасилий ПискаревПопытка вооруженного мятежа
 
 
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