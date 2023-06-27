Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные
Володин попросил Пискарева выяснить, кто из чиновников пытался покинуть Россию в выходные
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в свете событий в минувшие выходные.
"Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, оставление страны в такой сложный период должно быть в том числе наказуемо. "Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо", - добавил Володин.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.