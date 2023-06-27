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Лукашенко считает, что Запад моментально воспользовался бы смутой в России - РИА Новости, 27.06.2023
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11:49 27.06.2023 (обновлено: 11:55 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/rossiya-1880670367.html
Лукашенко считает, что Запад моментально воспользовался бы смутой в России
Лукашенко считает, что Запад моментально воспользовался бы смутой в России - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко считает, что Запад моментально воспользовался бы смутой в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе обязательно воспользовались бы в своих целях смутой в РФ, если бы к ней привели действия ЧВК... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:49
2023-06-27T11:55
россия
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе обязательно воспользовались бы в своих целях смутой в РФ, если бы к ней привели действия ЧВК "Вагнер"."Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались", - приводит слова Лукашенко во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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россия, безопасность, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Россия, Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко считает, что Запад моментально воспользовался бы смутой в России

Лукашенко: если бы в России пошла смута, на Западе мгновенно воспользовались бы ей

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе обязательно воспользовались бы в своих целях смутой в РФ, если бы к ней привели действия ЧВК "Вагнер".
"Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались", - приводит слова Лукашенко во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
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РоссияБезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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