https://ria.ru/20230627/rossiya-1880667855.html

Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет

Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:37

2023-06-27T11:37

2023-06-27T12:22

россия

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880656247_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_09ac98bd872db04942cd4e08d898b0ce.jpg

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех.Белорусский лидер во вторник, вручая погоны высшему офицерскому составу, прокомментировал ситуацию с попыткой мятежа в РФ."Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230410/peregovory-1864204805.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, белоруссия, александр лукашенко