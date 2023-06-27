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Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет - РИА Новости, 27.06.2023
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11:37 27.06.2023 (обновлено: 12:22 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/rossiya-1880667855.html
Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет
Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:37
2023-06-27T12:22
россия
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех.Белорусский лидер во вторник, вручая погоны высшему офицерскому составу, прокомментировал ситуацию с попыткой мятежа в РФ."Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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россия, безопасность, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет

Лукашенко: если Россия рухнет, то Белоруссия останется под обломками и все погибнут

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех.
Белорусский лидер во вторник, вручая погоны высшему офицерскому составу, прокомментировал ситуацию с попыткой мятежа в РФ.
"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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РоссияБезопасностьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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