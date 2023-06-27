Рейтинг@Mail.ru
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 27.06.2023 (обновлено: 13:57 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа
Личный состав Росгвардии грамотно работал во время мятежа, заявил ее начальник Виктор Золотов. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:26
2023-06-27T13:57
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
попытка вооруженного мятежа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880144935_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_245318815b6c1685f008e28c3b0fcd54.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Личный состав Росгвардии грамотно работал во время мятежа, заявил ее начальник Виктор Золотов."Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться. Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2-2,5 часа, грамотно с ними работали, и, собственно, это было тоже достижение того, что не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон, ну и то, что закончилось все достаточно благополучно", - сказал Золотов журналистам."И весь личный состав Росгвардии, и весь силовой блок, и сотрудники... работали на своих местах четко, слаженно, грамотно. И взаимодействовали мы в первую очередь с органами ФСБ, МВД, МЧС. Так что была четкая слаженная работа", - сказал Золотов журналистам.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880695476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880144935_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c163f0cdb5633309d8b931c2d16f9024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа, россия
Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Попытка вооруженного мятежа, Россия
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа

Золотов: личный состав Росгвардии грамотно сработал 24 июня

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Личный состав Росгвардии грамотно работал во время мятежа, заявил ее начальник Виктор Золотов.
"Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться. Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2-2,5 часа, грамотно с ними работали, и, собственно, это было тоже достижение того, что не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон, ну и то, что закончилось все достаточно благополучно", - сказал Золотов журналистам.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
25 июня, 01:05
"И весь личный состав Росгвардии, и весь силовой блок, и сотрудники... работали на своих местах четко, слаженно, грамотно. И взаимодействовали мы в первую очередь с органами ФСБ, МВД, МЧС. Так что была четкая слаженная работа", - сказал Золотов журналистам.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Вчера, 13:32
 
Виктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Попытка вооруженного мятежаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала