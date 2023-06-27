Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа
Золотов: личный состав Росгвардии грамотно сработал 24 июня
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Личный состав Росгвардии грамотно работал во время мятежа, заявил ее начальник Виктор Золотов.
"Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться. Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2-2,5 часа, грамотно с ними работали, и, собственно, это было тоже достижение того, что не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон, ну и то, что закончилось все достаточно благополучно", - сказал Золотов журналистам.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.