https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html

Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа

Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа

Личный состав Росгвардии грамотно работал во время мятежа, заявил ее начальник Виктор Золотов. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:26

2023-06-27T13:26

2023-06-27T13:57

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

попытка вооруженного мятежа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880144935_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_245318815b6c1685f008e28c3b0fcd54.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Личный состав Росгвардии грамотно работал во время мятежа, заявил ее начальник Виктор Золотов."Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться. Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2-2,5 часа, грамотно с ними работали, и, собственно, это было тоже достижение того, что не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон, ну и то, что закончилось все достаточно благополучно", - сказал Золотов журналистам."И весь личный состав Росгвардии, и весь силовой блок, и сотрудники... работали на своих местах четко, слаженно, грамотно. И взаимодействовали мы в первую очередь с органами ФСБ, МВД, МЧС. Так что была четкая слаженная работа", - сказал Золотов журналистам.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880695476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа, россия