https://ria.ru/20230627/roditeli-1880788474.html
Семья с 10 детьми из Ростовской области получила орден "Родительская слава"
Семья с 10 детьми из Ростовской области получила орден "Родительская слава" - РИА Новости, 27.06.2023
Семья с 10 детьми из Ростовской области получила орден "Родительская слава"
Давид и Дина Коваленко из Ростовской области, получившие орден "Родительская слава", состоят в браке 21 год и воспитывают десять детей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:13
2023-06-27T20:13
2023-06-27T20:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Давид и Дина Коваленко из Ростовской области, получившие орден "Родительская слава", состоят в браке 21 год и воспитывают десять детей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Президент России Владимир Путин наградил четверых россиян орденом "Родительская слава" и 10 россиян - медалью ордена "Родительская слава". Соответствующий указ опубликован во вторник на портале правовой информации. Среди получивших орден "Родительская слава" – супруги из Ростовской области - Давид и Дина Коваленко. "Коваленко состоят в браке 21 год и воспитывают десять детей", - рассказал собеседник агентства. Давид работает водителем в пожарной части, Дина занимается воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. В 2020 году за сохранение лучших семейных и духовных традиций Дина Коваленко была награждена благодарственным письмом главы администрации города Шахты.
https://ria.ru/20230627/semi-1880723926.html
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общество, ростовская область, владимир путин, россия, шахты
Общество, Ростовская область, Владимир Путин, Россия, Шахты
Семья с 10 детьми из Ростовской области получила орден "Родительская слава"
Семья с 10 детьми из Ростовской области получила орден "Родительская слава"