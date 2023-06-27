https://ria.ru/20230627/razbiratelstva-1880767629.html

Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"

Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам" - РИА Новости, 27.06.2023

Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"

Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:14

2023-06-27T18:14

2023-06-27T18:14

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германия

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по договору на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Запрет наложен на продолжение разбирательств в Высшем земельном суде Берлина, Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии. Договор о техническом обслуживании и ремонте "Сапсанов" РЖД и дочерняя структура немецкого концерна Siemens заключили 20 апреля 2007 года. Он содержит арбитражную оговорку о том, что все споры, вытекающие из этого контракта, должны рассматриваться в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене. Ранее суды трех инстанций в России, включая Верховный, запретили Siemens Mobility инициировать судебный процесс в Вене, так как против РЖД в Евросоюзе введены ограничительные меры. Суды согласились с российской компанией, что рассмотрение спора в стране, применившей санкции, с лицом из страны, тоже применившей санкции, не будет беспристрастным. В то же время в ходе судебных разбирательств в России РЖД стало известно, что Siemens Mobility инициировала процессы в Германии. В своем очередном обращении в суд российская компания попросила запретить их продолжать. Представитель Siemens во вторник заявил, что разбирательства в судах Мюнхена и Баварии не ведутся, а процесс в Берлине связан исключительно с вопросом применимости арбитражной оговорки, его нельзя считать спором, вытекающим из договора. Суд, однако, полностью удовлетворил требования РЖД. Арбитражный суд Москвы 20 июня по заявлению РЖД запретил Siemens AG продолжать разбирательство по договору на ремонт и техобслуживание 294 поездов "Ласточка". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.

https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html

https://ria.ru/20230327/rzhd-1861032679.html

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