https://ria.ru/20230627/razbiratelstva-1880767629.html
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам" - РИА Новости, 27.06.2023
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"
Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:14
2023-06-27T18:14
2023-06-27T18:14
москва
германия
берлин (город)
siemens ag
siemens
ржд
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по договору на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Запрет наложен на продолжение разбирательств в Высшем земельном суде Берлина, Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии. Договор о техническом обслуживании и ремонте "Сапсанов" РЖД и дочерняя структура немецкого концерна Siemens заключили 20 апреля 2007 года. Он содержит арбитражную оговорку о том, что все споры, вытекающие из этого контракта, должны рассматриваться в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене. Ранее суды трех инстанций в России, включая Верховный, запретили Siemens Mobility инициировать судебный процесс в Вене, так как против РЖД в Евросоюзе введены ограничительные меры. Суды согласились с российской компанией, что рассмотрение спора в стране, применившей санкции, с лицом из страны, тоже применившей санкции, не будет беспристрастным. В то же время в ходе судебных разбирательств в России РЖД стало известно, что Siemens Mobility инициировала процессы в Германии. В своем очередном обращении в суд российская компания попросила запретить их продолжать. Представитель Siemens во вторник заявил, что разбирательства в судах Мюнхена и Баварии не ведутся, а процесс в Берлине связан исключительно с вопросом применимости арбитражной оговорки, его нельзя считать спором, вытекающим из договора. Суд, однако, полностью удовлетворил требования РЖД. Арбитражный суд Москвы 20 июня по заявлению РЖД запретил Siemens AG продолжать разбирательство по договору на ремонт и техобслуживание 294 поездов "Ласточка". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html
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москва, германия, берлин (город), siemens ag, siemens, ржд
Москва, Германия, Берлин (город), Siemens AG, Siemens, РЖД
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"
Суд в Москве по заявлению РЖД запретил Siemens разбирательства в Германии по "Сапсанам"
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по договору на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Запрет наложен на продолжение разбирательств в Высшем земельном суде Берлина
, Высшем земельном суде Мюнхена
и Верховном земельном суде Баварии
.
Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Берлине из-за сортировочной горки
Договор о техническом обслуживании и ремонте "Сапсанов" РЖД
и дочерняя структура немецкого концерна Siemens заключили 20 апреля 2007 года. Он содержит арбитражную оговорку о том, что все споры, вытекающие из этого контракта, должны рассматриваться в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии
в Вене
.
Ранее суды трех инстанций в России
, включая Верховный, запретили Siemens Mobility инициировать судебный процесс в Вене, так как против РЖД в Евросоюзе введены ограничительные меры. Суды согласились с российской компанией, что рассмотрение спора в стране, применившей санкции, с лицом из страны, тоже применившей санкции, не будет беспристрастным.
В то же время в ходе судебных разбирательств в России РЖД стало известно, что Siemens Mobility инициировала процессы в Германии. В своем очередном обращении в суд российская компания попросила запретить их продолжать. Представитель Siemens во вторник заявил, что разбирательства в судах Мюнхена и Баварии не ведутся, а процесс в Берлине связан исключительно с вопросом применимости арбитражной оговорки, его нельзя считать спором, вытекающим из договора. Суд, однако, полностью удовлетворил требования РЖД.
Арбитражный суд Москвы 20 июня по заявлению РЖД запретил Siemens AG
продолжать разбирательство по договору на ремонт и техобслуживание 294 поездов "Ласточка".
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro