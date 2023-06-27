Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам" - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/razbiratelstva-1880767629.html
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам" - РИА Новости, 27.06.2023
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"
Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:14
2023-06-27T18:14
москва
германия
берлин (город)
siemens ag
siemens
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/09/1508000951_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_9ff1491a4fa484930e751a7f51566cb8.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по договору на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Запрет наложен на продолжение разбирательств в Высшем земельном суде Берлина, Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии. Договор о техническом обслуживании и ремонте "Сапсанов" РЖД и дочерняя структура немецкого концерна Siemens заключили 20 апреля 2007 года. Он содержит арбитражную оговорку о том, что все споры, вытекающие из этого контракта, должны рассматриваться в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене. Ранее суды трех инстанций в России, включая Верховный, запретили Siemens Mobility инициировать судебный процесс в Вене, так как против РЖД в Евросоюзе введены ограничительные меры. Суды согласились с российской компанией, что рассмотрение спора в стране, применившей санкции, с лицом из страны, тоже применившей санкции, не будет беспристрастным. В то же время в ходе судебных разбирательств в России РЖД стало известно, что Siemens Mobility инициировала процессы в Германии. В своем очередном обращении в суд российская компания попросила запретить их продолжать. Представитель Siemens во вторник заявил, что разбирательства в судах Мюнхена и Баварии не ведутся, а процесс в Берлине связан исключительно с вопросом применимости арбитражной оговорки, его нельзя считать спором, вытекающим из договора. Суд, однако, полностью удовлетворил требования РЖД. Арбитражный суд Москвы 20 июня по заявлению РЖД запретил Siemens AG продолжать разбирательство по договору на ремонт и техобслуживание 294 поездов "Ласточка". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html
https://ria.ru/20230327/rzhd-1861032679.html
москва
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/09/1508000951_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_282c1f7aef86dac3fd839feb1900f32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, германия, берлин (город), siemens ag, siemens, ржд
Москва, Германия, Берлин (город), Siemens AG, Siemens, РЖД
Суд в Москве запретил Siemens разбирательства в ФРГ с РЖД по "Сапсанам"

Суд в Москве по заявлению РЖД запретил Siemens разбирательства в Германии по "Сапсанам"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЗдание компании Siemens
Здание компании Siemens - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Здание компании Siemens. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility продолжать судебные разбирательства в немецких судах по договору на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Запрет наложен на продолжение разбирательств в Высшем земельном суде Берлина, Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Берлине из-за сортировочной горки
6 апреля, 15:14
Договор о техническом обслуживании и ремонте "Сапсанов" РЖД и дочерняя структура немецкого концерна Siemens заключили 20 апреля 2007 года. Он содержит арбитражную оговорку о том, что все споры, вытекающие из этого контракта, должны рассматриваться в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене.
Ранее суды трех инстанций в России, включая Верховный, запретили Siemens Mobility инициировать судебный процесс в Вене, так как против РЖД в Евросоюзе введены ограничительные меры. Суды согласились с российской компанией, что рассмотрение спора в стране, применившей санкции, с лицом из страны, тоже применившей санкции, не будет беспристрастным.
В то же время в ходе судебных разбирательств в России РЖД стало известно, что Siemens Mobility инициировала процессы в Германии. В своем очередном обращении в суд российская компания попросила запретить их продолжать. Представитель Siemens во вторник заявил, что разбирательства в судах Мюнхена и Баварии не ведутся, а процесс в Берлине связан исключительно с вопросом применимости арбитражной оговорки, его нельзя считать спором, вытекающим из договора. Суд, однако, полностью удовлетворил требования РЖД.
Арбитражный суд Москвы 20 июня по заявлению РЖД запретил Siemens AG продолжать разбирательство по договору на ремонт и техобслуживание 294 поездов "Ласточка".
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
Молоток в зале судебных заседаний
Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro
27 марта, 18:17
 
МоскваГерманияБерлин (город)Siemens AGSiemensРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала