https://ria.ru/20230627/rassledovanie-1880668498.html

В Дании заявили о продолжении расследования терактов на "Северных потоках"

В Дании заявили о продолжении расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.06.2023

В Дании заявили о продолжении расследования терактов на "Северных потоках"

Расследование теракта на российских газопроводах "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" продолжается, сроки его окончания пока неизвестны, сообщили РИА... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:44

2023-06-27T11:44

2023-06-27T11:44

в мире

дания

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

сша

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Расследование теракта на российских газопроводах "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" продолжается, сроки его окончания пока неизвестны, сообщили РИА Новости в пресс-службе датской службы безопасности и разведки (PET) в преддверии заседания СБ ООН по данной теме. "Расследование все еще продолжается, и в настоящий момент мы не можем сказать, когда ожидается его завершение", - заявили в пресс-службе. Ранее постоянный представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Совет безопасности ООН во вторник по запросу России обсудит ситуацию с расследованием подрыва "Северных потоков". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушены на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Газета Wall Street Journal сообщала, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. До этого немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230622/materialy-1879850312.html

https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html

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в мире, дания, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сша