https://ria.ru/20230627/raketa-1880713791.html

Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного

Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного - РИА Новости, 27.06.2023

Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, в том числе тремя... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:38

2023-06-27T14:38

2023-06-27T18:39

космос - риа наука

роскосмос

восточный (космодром)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, в том числе тремя иностранными, трансляцию пуска вел "Роскосмос"."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат", космического аппарата "Метеор-М" № 2-3 и попутной нагрузки выведен на опорную орбиту", — сказал комментатор пуска.Ракета стартовала с космодрома Восточный в 14:34 мск. Выведение "Метеора-М" на расчетную орбиту ожидается примерно через 50 минут после пуска, остальных 42 спутников — еще через два часа."Метеор-М" № 2-3 массой 3250 килограммов будет работать на орбите высотой 832 километра. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, природных ресурсов, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве. Аппарат также будет получать информацию с автоматических измерительных платформ, собирать и ретранслировать данные аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Среди малых спутников — аппараты Белоруссии, ОАЭ и Малайзии.

https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874482271.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, восточный (космодром)