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Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного - РИА Новости, 27.06.2023
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14:38 27.06.2023 (обновлено: 18:39 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/raketa-1880713791.html
Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного
Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного - РИА Новости, 27.06.2023
Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, в том числе тремя... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:38
2023-06-27T18:39
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, в том числе тремя иностранными, трансляцию пуска вел "Роскосмос".&quot;Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока &quot;Фрегат&quot;, космического аппарата &quot;Метеор-М&quot; № 2-3 и попутной нагрузки выведен на опорную орбиту&quot;, — сказал комментатор пуска.Ракета стартовала с космодрома Восточный в 14:34 мск. Выведение "Метеора-М" на расчетную орбиту ожидается примерно через 50 минут после пуска, остальных 42 спутников — еще через два часа."Метеор-М" № 2-3 массой 3250 килограммов будет работать на орбите высотой 832 километра. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, природных ресурсов, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве. Аппарат также будет получать информацию с автоматических измерительных платформ, собирать и ретранслировать данные аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Среди малых спутников — аппараты Белоруссии, ОАЭ и Малайзии.
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космос - риа наука, роскосмос, восточный (космодром)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Восточный (космодром)
Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкПуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками с площадки 1С космодрома Восточный. 27 июня 2023
Пуск ракеты Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат, гидрометеорологическим космическим аппаратом Метеор-М № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками с площадки 1С космодрома Восточный. 27 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками с площадки 1С космодрома Восточный. 27 июня 2023
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, в том числе тремя иностранными, трансляцию пуска вел "Роскосмос".
«

"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат", космического аппарата "Метеор-М" № 2-3 и попутной нагрузки выведен на опорную орбиту", — сказал комментатор пуска.

Ракета стартовала с космодрома Восточный в 14:34 мск. Выведение "Метеора-М" на расчетную орбиту ожидается примерно через 50 минут после пуска, остальных 42 спутников — еще через два часа.
"Метеор-М" № 2-3 массой 3250 килограммов будет работать на орбите высотой 832 километра. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, природных ресурсов, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве. Аппарат также будет получать информацию с автоматических измерительных платформ, собирать и ретранслировать данные аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Среди малых спутников — аппараты Белоруссии, ОАЭ и Малайзии.
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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