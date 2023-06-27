Ракета с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками стартовала с Восточного
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с "Метеором-М" и 42 малыми спутниками
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкПуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками с площадки 1С космодрома Восточный. 27 июня 2023
Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками с площадки 1С космодрома Восточный. 27 июня 2023
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, в том числе тремя иностранными, трансляцию пуска вел "Роскосмос".
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"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат", космического аппарата "Метеор-М" № 2-3 и попутной нагрузки выведен на опорную орбиту", — сказал комментатор пуска.
Ракета стартовала с космодрома Восточный в 14:34 мск. Выведение "Метеора-М" на расчетную орбиту ожидается примерно через 50 минут после пуска, остальных 42 спутников — еще через два часа.
"Метеор-М" № 2-3 массой 3250 килограммов будет работать на орбите высотой 832 километра. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды, природных ресурсов, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве. Аппарат также будет получать информацию с автоматических измерительных платформ, собирать и ретранслировать данные аварийных радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Среди малых спутников — аппараты Белоруссии, ОАЭ и Малайзии.