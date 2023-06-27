https://ria.ru/20230627/pvo-1880704172.html

Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в зоне спецоперации

Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.06.2023

Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:03

2023-06-27T14:03

2023-06-27T14:03

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Мирное и Пшеничное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10371 танк и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11213 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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