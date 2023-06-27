https://ria.ru/20230627/putin-1880725468.html

Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли

Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли - РИА Новости, 27.06.2023

Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания услуг по питанию в армии никто из компании "Конкорд" ничего не... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:12

2023-06-27T15:12

2023-06-27T15:27

безопасность

владимир путин

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания услуг по питанию в армии никто из компании "Конкорд" ничего не украл или украл поменьше, но власти будут с этим разбираться."Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, будем с этим всем разбираться", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.Он также уточнил, что за год собственник компании "Конкорд" заработал от государства через военторг 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880724229.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа