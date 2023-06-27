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Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли - РИА Новости, 27.06.2023
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15:12 27.06.2023 (обновлено: 15:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/putin-1880725468.html
Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли
Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли - РИА Новости, 27.06.2023
Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания услуг по питанию в армии никто из компании "Конкорд" ничего не... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:12
2023-06-27T15:27
безопасность
владимир путин
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания услуг по питанию в армии никто из компании "Конкорд" ничего не украл или украл поменьше, но власти будут с этим разбираться."Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, будем с этим всем разбираться", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.Он также уточнил, что за год собственник компании "Конкорд" заработал от государства через военторг 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880724229.html
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безопасность, владимир путин, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли

Путин заявил, что власти будут разбираться в финансовых вопросах "Вагнера"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания услуг по питанию в армии никто из компании "Конкорд" ничего не украл или украл поменьше, но власти будут с этим разбираться.
"Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, будем с этим всем разбираться", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин
Вчера, 15:08
Он также уточнил, что за год собственник компании "Конкорд" заработал от государства через военторг 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Вчера, 14:56
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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