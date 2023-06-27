https://ria.ru/20230627/putin-1880723551.html
После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин
После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023
После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин
После вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и то же – хаос и гражданская война, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:05
2023-06-27T15:05
2023-06-27T15:17
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. После вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и то же – хаос и гражданская война, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле."Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же. После вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот, что вы предотвратили. Вот, в чем была ваша роль. И за это, как Верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230627/gosnagrady-1880726086.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин
Президент Путин заявил, что военные предотвратили хаос и гражданскую войну
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. После вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и то же – хаос и гражданская война, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле.
"Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же. После вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот, что вы предотвратили. Вот, в чем была ваша роль. И за это, как Верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности", - сказал Путин.
Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих госнаградами