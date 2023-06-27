https://ria.ru/20230627/putin-1880723551.html

После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин

После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023

После мятежей везде происходит хаос и гражданская война, заявил Путин

После вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и то же – хаос и гражданская война, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:05

2023-06-27T15:05

2023-06-27T15:17

безопасность

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. После вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и то же – хаос и гражданская война, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле."Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же. После вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот, что вы предотвратили. Вот, в чем была ваша роль. И за это, как Верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230627/gosnagrady-1880726086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия