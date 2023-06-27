https://ria.ru/20230627/putin-1880690333.html
Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну - РИА Новости, 27.06.2023
Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК "Вагнер", фактически остановили в России гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:17
2023-06-27T13:17
2023-06-27T14:06
владимир путин
безопасность
россия
белоруссия
ростов-на-дону
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фсб
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК "Вагнер", фактически остановили в России гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин."Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений", — сказал глава государства во время обращения к военным и силовикам в Кремле.Путин отметил четкие и слаженные действия военнослужащих. По его словам, они делом доказали свою верность народу и воинской присяге.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://ria.ru/20230627/myatezhniki-1880690592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, фсб
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, ФСБ
Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
Президент Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК "Вагнер", фактически остановили в России гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин.
"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений", — сказал глава государства во время обращения к военным и силовикам в Кремле.
Путин заявил, что люди, армия и народ не были с мятежниками
Путин отметил четкие и слаженные действия военнослужащих. По его словам, они делом доказали свою верность народу и воинской присяге.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
.
Владимир Путин
назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии
сообщила, что Александр Лукашенко
провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России
.
Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".
ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
Путин поблагодарил силовиков за верность российскому народу