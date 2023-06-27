https://ria.ru/20230627/putin-1880690333.html

Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну

Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну - РИА Новости, 27.06.2023

Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну

Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК "Вагнер", фактически остановили в России гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:17

2023-06-27T13:17

2023-06-27T14:06

владимир путин

безопасность

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

александр лукашенко

фсб

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа ЧВК "Вагнер", фактически остановили в России гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин."Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений", — сказал глава государства во время обращения к военным и силовикам в Кремле.Путин отметил четкие и слаженные действия военнослужащих. По его словам, они делом доказали свою верность народу и воинской присяге.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, а в действиях Пригожина усмотрели основания для уголовного дела об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России.Накануне было обнародовано обращение Владимира Путина, который предложил бойцам ЧВК заключить контракт с российским Министерством обороны, вернуться к родным и близким или "уйти в Белоруссию".ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже, поскольку "участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

https://ria.ru/20230627/myatezhniki-1880690592.html

https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, фсб