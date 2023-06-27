https://ria.ru/20230627/putin-1880689794.html

Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания

Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания - РИА Новости, 27.06.2023

Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:16

2023-06-27T13:16

2023-06-27T14:07

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880704428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e32f0278a5882685b04936041e45414.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня."В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг", - сказал Путин. "Прошу почтить их память минутой молчания".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минута молчания в память о погибших 24 июня Минута молчания в память о погибших 24 июня 2023-06-27T13:16 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия