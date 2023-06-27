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Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания - РИА Новости, 27.06.2023
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13:16 27.06.2023 (обновлено: 14:07 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/putin-1880689794.html
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания - РИА Новости, 27.06.2023
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:16
2023-06-27T14:07
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня."В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг", - сказал Путин. "Прошу почтить их память минутой молчания".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Минута молчания в память о погибших 24 июня
Минута молчания в память о погибших 24 июня
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владимир путин, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания

Президент Путин попросил почтить память погибших 24 июня военных минутой молчания

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к военным во вторник попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.
Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня.
"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг", - сказал Путин. "Прошу почтить их память минутой молчания".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Владимир ПутинПопытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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