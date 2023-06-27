https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html
Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Владимир Путин в Кремле выступит с обращением к сотрудникам силовых ведомств, которые на минувшей неделе пресекли попытку вооруженного мятежа, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:42
2023-06-27T12:42
2023-06-27T13:10
попытка вооруженного мятежа
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин в Кремле выступит с обращением к сотрудникам силовых ведомств, которые на минувшей неделе пресекли попытку вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа. Он обратится к нашим воинам", — сказал представитель главы государства.Кроме того, президент отдельно встретится с некоторыми военнослужащими Министерства обороны, это выступление также будет открытым, добавил Песков.Он подчеркнул, что это будут важные мероприятия.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и в Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Попытка вооруженного мятежа, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Путин в Кремле обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин в Кремле выступит с обращением к сотрудникам силовых ведомств, которые на минувшей неделе пресекли попытку вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии
, ФСБ
, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа. Он обратится к нашим воинам", — сказал представитель главы государства.
Кроме того, президент отдельно встретится с некоторыми военнослужащими Министерства обороны, это выступление также будет открытым, добавил Песков.
Он подчеркнул, что это будут важные мероприятия.
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина
о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и в Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин
выступил с обращением к гражданам России
, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко
по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина