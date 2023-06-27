https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html

Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Владимир Путин в Кремле выступит с обращением к сотрудникам силовых ведомств, которые на минувшей неделе пресекли попытку вооруженного мятежа, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:42

2023-06-27T12:42

2023-06-27T13:10

попытка вооруженного мятежа

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин в Кремле выступит с обращением к сотрудникам силовых ведомств, которые на минувшей неделе пресекли попытку вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа. Он обратится к нашим воинам", — сказал представитель главы государства.Кроме того, президент отдельно встретится с некоторыми военнослужащими Министерства обороны, это выступление также будет открытым, добавил Песков.Он подчеркнул, что это будут важные мероприятия.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и в Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)