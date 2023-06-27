https://ria.ru/20230627/putin-1880614341.html

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм - РИА Новости, 27.06.2023

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за проявленную выдержку и сплоченность, отметив высочайшую консолидацию общества и власти на всех уровнях. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:43

2023-06-27T05:43

2023-06-27T06:23

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владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за проявленную выдержку и сплоченность, отметив высочайшую консолидацию общества и власти на всех уровнях."Благодарю вас за выдержу, сплоченность, патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, что была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях", - сказал глава государства.Патриоты РоссииВладимир Путин отметил патриотизм большинства бойцов группы "Вагнер" и их преданность своему народу и государству."Благодарю тех солдат и командиров "Группы Вагнера", которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", — сказал он."Избежать большой крови"Глава государства заявил, что бойцов группы "Вагнер" пытались "использовать втемную", обманом направив против своих братьев по оружию."Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови", — подчеркнул президент.Глава государства добавил, что для решения этой задачи было необходимо некоторое время, в том числе и для того, чтобы "дать возможность одуматься" тем, кто совершил эту ошибку.Владимир Путин подчеркнул, что с самого начала мятежа были приняты все необходимые решения для устранения угрозы, обеспечения безопасности граждан и сохранения конституционного строя."Предали страну"Путин отметил, что организаторы мятежа предали не только свою страну, но и тех, кого обманом втянули в преступление, толкая их на смерть и подстрекая стрелять в своих сограждан."Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", — подчеркнул глава государства.Путин заявил, что противники России "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались".Глава государства особо отметил вклад президента Белоруссии Александра Лукашенко в мирное разрешение ситуации и выразил признательность за его усилия.

https://ria.ru/20230626/putin-1880597618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/putin-1880595663.html

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политика, россия, белоруссия, киев, владимир путин, александр лукашенко