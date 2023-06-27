https://ria.ru/20230627/puti-1880628880.html

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 27.06.2023

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути

Сотрудники железнодорожных служб обнаружили повреждение путей в Кировском районе Крыма, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:25

2023-06-27T09:25

2023-06-27T12:23

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники железнодорожных служб обнаружили повреждение путей в Кировском районе Крыма, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."На месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов", — говорится в публикации.Задерживаются четыре поезда. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно.Республиканский Минтранс пообещал восстановить движение в ближайшее время.

https://ria.ru/20230622/most-1879710488.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)