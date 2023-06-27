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В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 27.06.2023
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09:25 27.06.2023 (обновлено: 12:23 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/puti-1880628880.html
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 27.06.2023
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути
Сотрудники железнодорожных служб обнаружили повреждение путей в Кировском районе Крыма, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:25
2023-06-27T12:23
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники железнодорожных служб обнаружили повреждение путей в Кировском районе Крыма, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."На месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов", — говорится в публикации.Задерживаются четыре поезда. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно.Республиканский Минтранс пообещал восстановить движение в ближайшее время.
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути

Глава Крыма Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Крыму
ЧП на железной дороге в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЧП на железной дороге в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники железнодорожных служб обнаружили повреждение путей в Кировском районе Крыма, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"На месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов", — говорится в публикации.
Задерживаются четыре поезда. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно.
Республиканский Минтранс пообещал восстановить движение в ближайшее время.
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Республика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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