https://ria.ru/20230627/prints-1880686090.html

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.06.2023

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону выразил президенту России Владимир Путину поддержку в РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:01

2023-06-27T13:01

2023-06-27T13:07

саудовская аравия

россия

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону выразил президенту России Владимир Путину поддержку в связи с событиями в РФ 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. "В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе беседы стороны также затронули вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.Кроме того, Путин попросил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда передать поздравления с праздником Курбан-байрам королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду и всем его подданным."Владимир Путин просил передать поздравления с праздником Курбан-байрам Хранителю двух святынь Королю Сальману и всему саудовскому народу", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.

https://ria.ru/20230618/saudity-1878684081.html

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880683539.html

https://ria.ru/20230627/kurban-1880674625.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саудовская аравия, россия, попытка вооруженного мятежа, владимир путин