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Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить" - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 27.06.2023 (обновлено: 17:49 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html
Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить"
Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить" - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина нельзя было ликвидировать, поскольку бойцы группы умеют друг за друга... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:47
2023-06-27T17:49
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина нельзя было ликвидировать, поскольку бойцы группы умеют друг за друга постоять, а в результате такого противостояния могли бы погибнуть мирные люди. Лукашенко ранее во вторник заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил ему не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения "мочить". "Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: (теоретически – ред.) "замочить" можем, я и Путину сказал: "замочить" можем, это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю (президенту РФ – ред.): "Не делайте этого". Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята умеют друг за друга постоять… и в Африке, Азии, Латинской Америке воевали, они пойдут на всё. Тоже можем "замочить". Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самая подготовленная в армии единица. Кто с этим станет спорить? Военные мои тоже понимают это, и у нас в Беларуси нет таких (настолько подготовленных – ред.)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. Он подчеркнул, что, "прежде чем "мочить", надо подумать, что будет завтра". "Надо посмотреть дальше своего носа, особенно ура-крикунам (в России – ред.), которые сегодня топчутся на этой теме", - заявил Лукашенко. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. Тогда же он сказал, что Пригожину в стране предоставлены гарантии безопасности. При этом белорусский лидер отметил, что глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин хотел, чтобы такое подразделение, как бойцы ЧВК "Вагнер", было в армии республики.
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880744037.html
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить"

Лукашенко заявил, что ликвидация Пригожина привела бы к гибели мирных людей

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина нельзя было ликвидировать, поскольку бойцы группы умеют друг за друга постоять, а в результате такого противостояния могли бы погибнуть мирные люди.
Лукашенко ранее во вторник заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил ему не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения "мочить".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным
Вчера, 16:36
"Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: (теоретически – ред.) "замочить" можем, я и Путину сказал: "замочить" можем, это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю (президенту РФ – ред.): "Не делайте этого". Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята умеют друг за друга постоять… и в Африке, Азии, Латинской Америке воевали, они пойдут на всё. Тоже можем "замочить". Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самая подготовленная в армии единица. Кто с этим станет спорить? Военные мои тоже понимают это, и у нас в Беларуси нет таких (настолько подготовленных – ред.)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Он подчеркнул, что, "прежде чем "мочить", надо подумать, что будет завтра". "Надо посмотреть дальше своего носа, особенно ура-крикунам (в России – ред.), которые сегодня топчутся на этой теме", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина
Вчера, 11:36
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. Тогда же он сказал, что Пригожину в стране предоставлены гарантии безопасности. При этом белорусский лидер отметил, что глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин хотел, чтобы такое подразделение, как бойцы ЧВК "Вагнер", было в армии республики.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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