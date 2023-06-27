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Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2023
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16:43 27.06.2023 (обновлено: 00:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880745177.html
Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2023
Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии, подтвердил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-27T16:43
2023-06-28T00:04
евгений пригожин
белоруссия
в мире
попытка вооруженного мятежа
александр лукашенко
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии, подтвердил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Гарантии безопасности, как он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси", — сказал политик.Лукашенко указал, что Минск, как и обещал, поможет членам ЧВК с размещением в стране. Но при этом он подчеркнул, что расходы лягут на самих участников "Группы Вагнера".Кроме того, глава государства рассказал, что поддержал желание главы минобороны Белоруссии Виктора Хренина получить в армию республики такое подразделение как у "Группы Вагнера". Лукашенко предложил министру обсудить этот вопрос с членами ЧВК.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880744037.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html
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евгений пригожин, белоруссия, в мире, попытка вооруженного мятежа, александр лукашенко
Евгений Пригожин, Белоруссия, В мире, Попытка вооруженного мятежа, Александр Лукашенко
Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Президент Александр Лукашенко: Евгений Пригожин 27 июня прилетел в Белоруссию

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии, подтвердил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
«
"Гарантии безопасности, как он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси", — сказал политик.
Лукашенко указал, что Минск, как и обещал, поможет членам ЧВК с размещением в стране. Но при этом он подчеркнул, что расходы лягут на самих участников "Группы Вагнера".
Кроме того, глава государства рассказал, что поддержал желание главы минобороны Белоруссии Виктора Хренина получить в армию республики такое подразделение как у "Группы Вагнера". Лукашенко предложил министру обсудить этот вопрос с членами ЧВК.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным
Вчера, 16:36
Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
Встреча Путина с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Вчера, 15:07
 
Евгений ПригожинБелоруссияВ миреПопытка вооруженного мятежаАлександр Лукашенко
 
 
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