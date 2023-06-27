https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880745177.html

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2023

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии, подтвердил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-27T16:43

2023-06-27T16:43

2023-06-28T00:04

евгений пригожин

белоруссия

в мире

попытка вооруженного мятежа

александр лукашенко

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии, подтвердил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Гарантии безопасности, как он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси", — сказал политик.Лукашенко указал, что Минск, как и обещал, поможет членам ЧВК с размещением в стране. Но при этом он подчеркнул, что расходы лягут на самих участников "Группы Вагнера".Кроме того, глава государства рассказал, что поддержал желание главы минобороны Белоруссии Виктора Хренина получить в армию республики такое подразделение как у "Группы Вагнера". Лукашенко предложил министру обсудить этот вопрос с членами ЧВК.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.

https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880744037.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, белоруссия, в мире, попытка вооруженного мятежа, александр лукашенко