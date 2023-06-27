https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880744037.html

Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным

Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что установлению его контакта с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным помогли заместитель министра... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:36

2023-06-27T16:36

2023-06-27T17:04

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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юнус-бек евкуров

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что установлению его контакта с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным помогли заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. "Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников. "В 11.00 он (Пригожин – ред.) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку", - рассказал Лукашенко о событиях субботы. Он подчеркнул, что у Пригожина была "полная эйфория". "Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии также рассказал, что думал, "с чего зайти (в разговоре – ред.) к нему, чтобы начать эти переговоры". "Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии… Я с ним веду этот диалог", - добавил Лукашенко. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880729673.html

https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880686413.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, юнус-бек евкуров, александр бортников, попытка вооруженного мятежа