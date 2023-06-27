https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880686413.html
Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин
Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин - РИА Новости, 27.06.2023
Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, где может находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:03
2023-06-27T13:03
2023-06-27T13:29
россия
дмитрий песков
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, где может находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин."Я не располагаю такими данными и ничего не могу вам сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, располагает ли Кремль данными о местонахождении Пригожина.Он также воздержался комментировать, как именно будет предоставляться возможность бойцам ЧВК "Вагнер" выезжать в Белоруссию - в индивидуальном порядке или организованно. "Я не могу дать более подробную информацию чем то, что заявлялось на этот счет", - отметил Песков.На вопрос, какова дальнейшая судьба бойцов "Вагнера", которые решат отправиться в Белоруссию, продолжат ли они принимать участие в СВО, Песков сказал: "Какие-то еще дополнительные детали я вам не могу предоставить".Пресс-секретарь президента оставил без ответа и вопрос о том, что будет с рекрутинговыми центрами ЧВК "Вагнер" и какие у Кремля ожидания, сколько "вагнеровцев" в итоге заключат контракты с Минобороны. "Никакие дополнительные детали я вам по этой теме предоставить не могу", - заявил Песков.На уточняющую просьбу раскрыть детали "сделки" с Пригожиным о том, что станет с "вагнеровцами", Песков напомнил слова президента РФ. "Вчера президент в своем выступлении четко сказал, кто-то может подписать контракт с Минобороны или с другими нашими ведомствами силовыми, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Белоруссию - это вчера было сказано", - отметил он.А на вопрос о том, может ли ЧВК "Вагнер" продолжать свою деятельность в Африке, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что накануне об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. "К этому ответу, который прозвучал, мне нечего добавить", - сказал Песков.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html
https://ria.ru/20230624/otnosheniya-1880259406.html
https://ria.ru/20230624/vagner-1880255923.html
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, политика
Россия, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Политика
Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин
Песков заявил, что Кремль не располагает информацией, где находится Евгений Пригожин
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, где может находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Я не располагаю такими данными и ничего не могу вам сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, располагает ли Кремль данными о местонахождении Пригожина.
ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны тяжелую военную технику
Он также воздержался комментировать, как именно будет предоставляться возможность бойцам ЧВК "Вагнер" выезжать в Белоруссию
- в индивидуальном порядке или организованно. "Я не могу дать более подробную информацию чем то, что заявлялось на этот счет", - отметил Песков.
На вопрос, какова дальнейшая судьба бойцов "Вагнера", которые решат отправиться в Белоруссию, продолжат ли они принимать участие в СВО, Песков сказал: "Какие-то еще дополнительные детали я вам не могу предоставить".
Пресс-секретарь президента оставил без ответа и вопрос о том, что будет с рекрутинговыми центрами ЧВК "Вагнер" и какие у Кремля ожидания, сколько "вагнеровцев" в итоге заключат контракты с Минобороны. "Никакие дополнительные детали я вам по этой теме предоставить не могу", - заявил Песков.
Госсекретарь СГ прокомментировал роль Лукашенко в ситуации с ЧВК "Вагнер"
На уточняющую просьбу раскрыть детали "сделки" с Пригожиным о том, что станет с "вагнеровцами", Песков напомнил слова президента РФ. "Вчера президент в своем выступлении четко сказал, кто-то может подписать контракт с Минобороны или с другими нашими ведомствами силовыми, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Белоруссию - это вчера было сказано", - отметил он.
А на вопрос о том, может ли ЧВК "Вагнер" продолжать свою деятельность в Африке
, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что накануне об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров
. "К этому ответу, который прозвучал, мне нечего добавить", - сказал Песков.
Боец рассказал о планах ЧВК "Вагнер"
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко
по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.
Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина