https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880686413.html

Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин

Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин - РИА Новости, 27.06.2023

Песков не смог ответить на вопрос, где находится Пригожин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, где может находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:03

2023-06-27T13:03

2023-06-27T13:29

россия

дмитрий песков

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880292125_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_0da1a460cd28f970149ab0f480e44d5b.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, где может находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин."Я не располагаю такими данными и ничего не могу вам сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, располагает ли Кремль данными о местонахождении Пригожина.Он также воздержался комментировать, как именно будет предоставляться возможность бойцам ЧВК "Вагнер" выезжать в Белоруссию - в индивидуальном порядке или организованно. "Я не могу дать более подробную информацию чем то, что заявлялось на этот счет", - отметил Песков.На вопрос, какова дальнейшая судьба бойцов "Вагнера", которые решат отправиться в Белоруссию, продолжат ли они принимать участие в СВО, Песков сказал: "Какие-то еще дополнительные детали я вам не могу предоставить".Пресс-секретарь президента оставил без ответа и вопрос о том, что будет с рекрутинговыми центрами ЧВК "Вагнер" и какие у Кремля ожидания, сколько "вагнеровцев" в итоге заключат контракты с Минобороны. "Никакие дополнительные детали я вам по этой теме предоставить не могу", - заявил Песков.На уточняющую просьбу раскрыть детали "сделки" с Пригожиным о том, что станет с "вагнеровцами", Песков напомнил слова президента РФ. "Вчера президент в своем выступлении четко сказал, кто-то может подписать контракт с Минобороны или с другими нашими ведомствами силовыми, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Белоруссию - это вчера было сказано", - отметил он.А на вопрос о том, может ли ЧВК "Вагнер" продолжать свою деятельность в Африке, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что накануне об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. "К этому ответу, который прозвучал, мне нечего добавить", - сказал Песков.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.ФСБ 27 июня сообщила, что при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html

https://ria.ru/20230624/otnosheniya-1880259406.html

https://ria.ru/20230624/vagner-1880255923.html

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, политика