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В Праге вынесли приговор мужчине, повредившему машину с украинским номером - РИА Новости, 27.06.2023
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00:56 27.06.2023 (обновлено: 05:37 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/prigovor-1880604600.html
В Праге вынесли приговор мужчине, повредившему машину с украинским номером
В Праге вынесли приговор мужчине, повредившему машину с украинским номером - РИА Новости, 27.06.2023
В Праге вынесли приговор мужчине, повредившему машину с украинским номером
Мужчина, который в марте в Праге повредил машину с украинским номерным знаком, приговорен в понедельник судом района Прага-1 к условному тюремному заключению на РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:56
2023-06-27T05:37
прага
украина
в мире
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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Мужчина, который в марте в Праге повредил машину с украинским номерным знаком, приговорен в понедельник судом района Прага-1 к условному тюремному заключению на шесть месяцев с испытательным сроком в два года и годичному запрету на пребывание в чешской столице, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Эва Швиглерова."После митинга 11 марта на Вацлавской площади несколько десятков человек ринулись через дорогу к расположенному рядом Национальному музею с призывами сорвать с его фасада большой флаг Украины, вывешенный властями района в знак солидарности с Украиной. Машины на шоссе вынужденно остановились, среди них был и автомобиль с украинскими номерами. Мужчина, дело которого рассматривалось в суде в понедельник, воспользовался этим и нанес повреждения машине с украинским номерным знаком", - рассказала Швиглерова. По словам пресс-секретаря, суд признал мужчину виновным по статьям "умышленное повреждении чужой вещи", "насилие против группы граждан" и "хулиганство". "Составной частью наказания является и возмещение ущерба, возникшего у владельцев машины из-за действий обвиняемого", - добавила Швиглерова.В связи с действиями ряда участников митинга 11 марта полиция возбудила несколько уголовных дел, часть из которых суд района Прага-1 ранее уже рассмотрел и вынес обвинительные заключения. В частности, 14 человек из тех, кто пытался сорвать украинский флаг с музея, приговорены судом 22 июня к денежному штрафу в размере 1 тысяча крон (около 45,5 доллара) каждый, судопроизводство по делам еще 6 человек продолжается. Один из тех, кто наиболее активно призывал к снятию украинского флага, Ярослав Попелка, ранее получил четыре месяца заключения условно.На митинге 11 марта также был задержан мужчина, у которого на одежде были нашивки с запрещенной символикой. Ему на год запретили пребывание в Праге, он также оштрафован на 12 тысяч крон (около 545 долларов).Кроме того, руководство Высшей школы экономики в Праге рассматривает вопрос о снятии с поста декана одного из факультетов Мирослава Шевчика, который попал в объективы телекамер в толпе тех участников демонстрации, который ринулись на "штурм" Национального музея. В свою защиту 65-летний Шевчик заявил, что уговаривал остальных манифестантов остановиться и оказывал помощь одному из упавших. В понедельник академический сенат вуза рассмотрел ситуацию и рекомендовал ректору освободить Шевчика от должности декана "в связи с нанесением ущерба доброму имени учебного заведения".
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прага, украина, в мире
Прага, Украина, В мире
В Праге вынесли приговор мужчине, повредившему машину с украинским номером

В Праге мужчине дали условный срок за повреждение машины с украинским номерным знаком

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Мужчина, который в марте в Праге повредил машину с украинским номерным знаком, приговорен в понедельник судом района Прага-1 к условному тюремному заключению на шесть месяцев с испытательным сроком в два года и годичному запрету на пребывание в чешской столице, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Эва Швиглерова.
«
"После митинга 11 марта на Вацлавской площади несколько десятков человек ринулись через дорогу к расположенному рядом Национальному музею с призывами сорвать с его фасада большой флаг Украины, вывешенный властями района в знак солидарности с Украиной. Машины на шоссе вынужденно остановились, среди них был и автомобиль с украинскими номерами. Мужчина, дело которого рассматривалось в суде в понедельник, воспользовался этим и нанес повреждения машине с украинским номерным знаком", - рассказала Швиглерова.
По словам пресс-секретаря, суд признал мужчину виновным по статьям "умышленное повреждении чужой вещи", "насилие против группы граждан" и "хулиганство". "Составной частью наказания является и возмещение ущерба, возникшего у владельцев машины из-за действий обвиняемого", - добавила Швиглерова.
В связи с действиями ряда участников митинга 11 марта полиция возбудила несколько уголовных дел, часть из которых суд района Прага-1 ранее уже рассмотрел и вынес обвинительные заключения. В частности, 14 человек из тех, кто пытался сорвать украинский флаг с музея, приговорены судом 22 июня к денежному штрафу в размере 1 тысяча крон (около 45,5 доллара) каждый, судопроизводство по делам еще 6 человек продолжается. Один из тех, кто наиболее активно призывал к снятию украинского флага, Ярослав Попелка, ранее получил четыре месяца заключения условно.
На митинге 11 марта также был задержан мужчина, у которого на одежде были нашивки с запрещенной символикой. Ему на год запретили пребывание в Праге, он также оштрафован на 12 тысяч крон (около 545 долларов).
Кроме того, руководство Высшей школы экономики в Праге рассматривает вопрос о снятии с поста декана одного из факультетов Мирослава Шевчика, который попал в объективы телекамер в толпе тех участников демонстрации, который ринулись на "штурм" Национального музея. В свою защиту 65-летний Шевчик заявил, что уговаривал остальных манифестантов остановиться и оказывал помощь одному из упавших. В понедельник академический сенат вуза рассмотрел ситуацию и рекомендовал ректору освободить Шевчика от должности декана "в связи с нанесением ущерба доброму имени учебного заведения".
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