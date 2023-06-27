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На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке

На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023

На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке

Сильный пожар охватил многоэтажное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ, сообщило эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум". РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T02:06

2023-06-27T02:06

2023-06-27T02:31

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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Сильный пожар охватил многоэтажное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ, сообщило эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум".Издание разместило видео с места пожара, на котором видно, что пламенем охвачена вся высотка.По его информации, пожар произошел в одной из высоток популярного в этом городе жилого комплекса "Абраж-Аджман". Команды пожарных пытаются справиться с возгоранием. Данных о жертвах пока не поступало.В настоящее время в Эмиратах стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже плюс 35 градусов.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880581763.html

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