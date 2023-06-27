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На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023
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02:06 27.06.2023 (обновлено: 02:31 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pozhar-1880607649.html
На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке
На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023
На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке
Сильный пожар охватил многоэтажное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ, сообщило эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум". РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:06
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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Сильный пожар охватил многоэтажное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ, сообщило эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум".Издание разместило видео с места пожара, на котором видно, что пламенем охвачена вся высотка.По его информации, пожар произошел в одной из высоток популярного в этом городе жилого комплекса "Абраж-Аджман". Команды пожарных пытаются справиться с возгоранием. Данных о жертвах пока не поступало.В настоящее время в Эмиратах стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже плюс 35 градусов.
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На севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар в жилой высотке

"Имарат аль-яум": в жилой высотке в эмирате Аджман на севере ОАЭ вспыхнул крупный пожар

© Фото : страница Emirates Fire and Rescue Company в FacebookПожарный в ОАЭ
Пожарный в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : страница Emirates Fire and Rescue Company в Facebook
Пожарный в ОАЭ. Архивное фото
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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Сильный пожар охватил многоэтажное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ, сообщило эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум".
Издание разместило видео с места пожара, на котором видно, что пламенем охвачена вся высотка.
По его информации, пожар произошел в одной из высоток популярного в этом городе жилого комплекса "Абраж-Аджман". Команды пожарных пытаются справиться с возгоранием. Данных о жертвах пока не поступало.
В настоящее время в Эмиратах стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже плюс 35 градусов.
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